После скандала в Вильнюсе предприниматель перебрался в Клайпеду: пропали около 3 миллионов евро

"Он учреждает компании, которые покрывают друг друга. Создается якобы крепкая в финансовом плане компания, ее содержат другие компании, потом появляется еще несколько, и так деньги идут со счета на счет, создается сеть из нескольких компаний, они становятся акционерами друг друга. Тогда Закарас одну из компаний доводит до банкротства и страхуется – самые большие кредиторы - компании того же человека, а у отдельных пострадавших бывает меньше прав на возмещение ущерба. Теоретически все нормально, долги в первую очередь должно получить государство, потом – крупные кредиторы. Ну, еще свою часть берет администратор банкротства. Правда, тут тоже возникают недоразумения, ведь не все администраторы банкротства представляют все материалы, по которым видно, что налицо преднамеренное доведение до банкротства", – рассказал Кястутис, который хотел приобрести жилья в Клайпеде.