После рекордных цен на недвижимость у эксперта есть хорошие новости: можно будет выдохнуть

"Что касается сферы недвижимости, я хотел бы сказать, что я думаю, что мы уже прошли самый трудный период. Он был в марте, апреле и мае, когда началась война. Тогда цепочки поставок металла прервались, древесина была дорогая, раньше было много поставок из России и Беларуси и все остановилось.

Сейчас, за эти несколько месяцев, нам удалось восстановить все цепочки поставок и даже наблюдается некоторое снижение цен на сырье. Пока цена самих строительных работ не снижается, потому что фиксируется очень большая нехватка рабочей силы.

Раньше мы могли импортировать рабочую силу из Украины, сейчас этого нет. Беларусь тоже была крупным "донором", но сейчас она к нам не очень дружелюбна и выдача виз проблематична. Нехватка рабочей силы сейчас является одной из самых острых проблем", - сказал он.

Предприниматель заявил, что, заглядывая в будущее, цены на жилье больше не должны расти.

"Скачок цен был настолько большим, что я думаю, что сейчас не стоит ожидать роста цен на жилье.

Я не думаю, что цены на жилье в ближайшее время должны вырасти, потому что они уже достигли и пробили потолок в 3000 евро за квадратный метр в Вильнюсе. Это абсолютный рекорд, таких цен в столице еще не было.

Если добавить, что эта квартира продается без отделки и она еще нужна... и это средняя цена, потому что, скажем, в центре города средняя цена составляет около 4 тысяч за квадратный метр. Поэтому я думаю, что возможностей для роста цен не так много.

Самой большой проблемой в строительстве будет повышение эффективности работы", - сказал он.