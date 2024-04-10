После проверки Ветеринарной службы было закрыто нелегальное кафе

Проверка в кафе Pietų oazė в деревне Судмантай была проведена после поступления жалобы клиента. Во время проверки выяснилось, что кафе работает нелегально, у него нет разрешения ГПВС. С учетом этого и других зафиксированных нарушений (грязь в помещениях, грязь в местах складирования продуктов, плохо вымытая посуда и др.) кафе было закрыто.