После проверки Ветеринарной службы было закрыто нелегальное кафе

 
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Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Инспекторы Государственной продовольственно-ветеринарной службы провели внеплановую проверку в одном из кафе Клайпедского района и выяснили, что заведение работало нелегально.

Проверка в кафе Pietų oazė в деревне Судмантай была проведена после поступления жалобы клиента. Во время проверки выяснилось, что кафе работает нелегально, у него нет разрешения ГПВС. С учетом этого и других зафиксированных нарушений (грязь в помещениях, грязь в местах складирования продуктов, плохо вымытая посуда и др.) кафе было закрыто.

Кроме того, во время проверки персонал не смог предоставить рецептуры блюд с описанием процесса приготовления. Ответственным лицам грозит административное взыскание.

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