После перерыва в торговых центрах Akropolis пройдет акция Jamam

Акция Jamam пройдет 19-21 ноября. Покупателей ждут скидки до 50%.
"Во время пандемии жители научились заранее планировать свои покупки, мы рекомендуем воспользоваться предложениями акции Jamam", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
Три акции Jamam не состоялись из-за пандемии, а в этом году ее проведут, соблюдая все действующие ограничения и требования. Акция пройдет в ТЦ Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.
Во время акции в ТЦ будет дежурить больше охранников. Посетителям ТЦ, у которых не будет медицинских масок, их выдадут на входе.
26 ноября ожидается акция распродаж - "черная пятница". К ней готовятся многие торговцы, включая Topo centras и Varle.lt.
ТЦ Ozas в этом году распродажи проводит не будет.
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