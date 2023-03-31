"Мы много внимания уделяем опыту наших клиентов и учитываем их ожидания. Мы видим, что потоки покупателей выросли, поэтому будем работать дольше. Мы верим, что новое время работы будет удобнее для работающих горожан и гостей столицы", – сказала гендиректор CUP Она Невинскене.

Около Белого моста в теплое время года собирается немало людей, там проводят различные мероприятия, люди отдыхают на находящихся рядом площадках, ходят в рестораны. Торговый центр CUP является важным местом для покупателей на правом берегу Нерис.

Maxima X в ТЦ все семь дней в неделю будет работать с 8 до 22 ч. Аптека Eurovaistinė Express на 1 этаже семь дней в неделю будет работать с 8 до 22 ч., Eurovaistinė на 3 этаже – с понедельника по пятницу - с 8 до 22 ч., в субботу–воскресенье с 10 до 21 ч. Другие магазины семь дней в неделю будут работать с 10 до 22 ч.

Рестораны семь дней в неделю будут работать с 10 до 22 ч., кроме некоторых, работающих в выходные до 24 ч. Кафе на 1 и 3 этажах будут работать с 8 до 22 ч.

6-8 апреля в ТЦ пройдет распродажа "Цунами скидок" (Nuolaidų cunamis). Планируются скидки во всех магазинах, кафе и ресторанах до 50%.

9 апреля, в первый день Пасхи, ТЦ не будет работать. 10 апреля CUP будет работать с 8 до 21 ч.