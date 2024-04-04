После Пасхи литовцев в Польше удивили цены после повышения НДС

Журналист портала ездил в Польшу и перед Пасхой. После праздников начался ремонт на дороге из Лаздияй в сторону Арадников, поэтому действует ограничение скорости.

В польских обменниках за 1 евро дают 4,21 злотых. Еще более неблагоприятный курс действует, если расплачиваться в Польше дебетовой картой банка Luminor – курс – 4,18349.

На двери магазина Biedronka в Польше курс получше – 4,2934, почти равен установленному Европейским центробанком (4,29380). Но он действует только при оплате товаров наличными, сдачу кассир дает в злотых.

Горючее на въезде в Сейны не дешевле, чем в Литве (литр бензина E95 марки 6,55 злотых (1,54 евро), дизельное топливо 6,87 злотых (1,62 евро). В Вейсеяй бензин стоил 1,48 евро за литр.

На стоянке около Biedronka в Сейнах машин с литовскими номерами было немного.