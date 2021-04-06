Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что это долгожданная весть, сейчас главное – чтобы правительство не выдвинуло невыполнимые требования.

"Конечно, надо смотреть, какими будут требования. Если они будут невыполнимы, например, пять входов в комнату, то люди будут приезжать на море только гулять... Пока страшно предположить, каким может быть регламент, хотя бизнес утверждает, что они и сами применяли введенные требования, которые необходимы для выживания", – сказал Ясайтис.

Ритис сказал, что во время карантина он работал, но отдыхающих в Ниде было мало, в основном приезжали в командировку или по делам. Со среды ситуация изменилась.

"Сегодня поступило большое количество новых заказов. Когда мы увидели шквал заказов, сначала не поняли, что происходит, думали, система вышла из строя. Только потом поняли, что ограничения сняты. Люди этого ждали, на май свободных мест уже практически не осталось. Стали массово поступать заказы. Я думаю, у всех ситуация похожая, н только у нас", – сказал Ритис.

Мэр не скрывает, что никаких льгот не будет. Льготный въезд за 5 евро действует до 1 мая. Затем до 1 июня плата составит 10 евро, после 1 июня плата составит 30 евро.

Глава Палангской ассоциации, объединяющей представителей малого бизнеса, Ингрида Валайтене сказала, что люди несколько озадачены. Перед Пасхой Паланга уже была открыта, уже тогда люди начали искать места для отдыха. Из-за ограничений на Пасху были отозваны заказы, а сейчас снова поступают заявки.

Валайтене не скрывает, что открываться не спешат те, кто предоставляет услуги общепита, красоты и СПА.

В Паланге работники сферы культуры выдвинули одно условие – все, кто хочет принимать туристов, должны не только следить, чтобы отдыхающие соблюдали дистанцию, но и наблюдать за здоровьем своих работников.

"После этих смягчений откроется больше гостиниц. Они в обязательном порядке будут тестировать работников", – сказала Валайтене.