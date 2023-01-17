"Граждане по праву требуют подотчетности и честности", — подчеркнула Метсола, добавив, что Европарламент должен восстановить доверие европейских граждан.

В числе озвученных ей предложений — более строгие правила для бывших депутатов, которые ведут в законодательном органе ЕС лоббистскую работу, передает агентство dpa. Кроме того, должна будет обнародоваться информация о любых встречах законодателей с третьими лицами, если после подобных контактов принимаются какие-либо резолюции или готовятся отчеты.

Планируется также создать публичный реестр подарков, получаемых евродепутатами, и поездок, которые они оплачивают не самостоятельно, уточняет агентство AFP.

В обнародованном ранее Метсолой плане из 14 пунктов велась речь о запрете неофициальных "групп дружбы" с третьими странами. До этого их формирование считалось возможным — для обмена мнениями с представителями стран, не входящих в ЕС. Эти группы "иногда финансируются лоббистами или иностранными правительствами" и не являются официальными органами ЕП, указывали в законодательном органе Евросоюза.

Как указывает dpa, будет отменен иммунитет двух евродепутатов: итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллы. Лишить неприкосновенности предполагается и еще двух законодателей, но это связано не с "Катаргейтом", а с возможным мошенничеством в отношении надбавок парламентским помощникам.

"Катаргейт" и обыски в Европарламенте



На пленарном заседании в декабре 2022 года Европарламент лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Она является одной из четырех взятых под стражу подозреваемых, которых власти Бельгии обвинили в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции. Палата по предварительному следствию суда первой инстанции в Брюсселе 22 декабря продлила срок предварительного заключения Кайли на месяц.

В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, где правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".

По данным бельгийского судебного источника, в квартире Кайли в Брюсселе были найдены сумки, наполненные банкнотами на сумму в 150 тысяч евро.

В Бельгии расследование привело к 20 обыскам в период с 9 по 12 декабря 2022 года, в том числе — в Европарламенте в Брюсселе.