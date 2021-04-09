После испытаний в Беларуси линии электропередачи в Литве снова действуют

Такой же тест в течение 24 часов Беларусь проведет и в воскресенье.
Согласно открытым данным литовского оператора системы электропередачи Litgrid, еще в четверг вечером около 20 часов потоки из Беларуси вновь начали расти, а в ночь на пятницу они уже достигали и 400 мегаватт.
С пятницы на прежний уровень вернулась и пропускная способность линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Латвией: она достигает 1334 мегаватт (в четверг была снижена до 1270 мегаватт) в латвийском направлении и 1199 (1149 мегаватт) в направлении Литвы.
Минск отметил, что испытания состоятся для оценки надежности белорусской системы ЛЭП с учетом планирующегося Балтийскими странами отключения от системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и планирующееся начало работы Белорусской АЭС.
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