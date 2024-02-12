После хакерской атаки слиты данные 20 000 клиентов Ignitis ON: призывают сменить пароль

"Информация, связанная с платежами – данные банковских счетов, данные платежных карт и другие высококонфиденциальные данные, такие как персональные коды – в системе не накапливались и их утечка не произошла", - утверждает Ignitis и указывает, что данные клиентов других сервисов компании в безопасности.

Компания рекомендует клиентам Ignitis ON сменить пароль для входа в приложение.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за утечку данных. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее связаться с пострадавшими клиентами, извиниться перед ними и выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. Хотя пароли не были раскрыты и к ним не было доступа, мы все равно просим клиентов сменить пароль для входа. В настоящее время мы выясняем последствия утечки информации о жетонах RFID и в ближайшее время проинформируем клиентов, если возникнет необходимость изменить их заменить", - прокомментировал глава Департамента электромобильности Ignitis Эймантас Балта.