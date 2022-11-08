После четырех лет переговоров: литовские яичные продукты разрешено экспортировать в ЮАР

Продовольственно-ветеринарная служба Литвы сообщила, что согласовала сертификат, который позволит импортерам ЮАР ввозить литовские термически обработанные яичные продукты, в основном яичную муку.
"До сих пор из Литвы в эту далекую африканскую страну экспортировали только молочные продукты. Мы надеемся, что после открытия пути для импорта яичных продуктов мы вскоре достигнем соглашения по литовскому мясу птицы и таким образом еще больше увеличим объем литовского экспорта", — отметил в пресс-релизе руководитель службы Мантас Сташкявичюс.
В этом году для литовских яичных продуктов были открыты рынки США и Тайваня. Яичная продукция экспортируется в Японию, Катар, Турцию.
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