После аварии возобновилось движение поездов из Вильнюса в Каунас и Клайпеду

Поезда курсируют по обоим путям по расписанию. Согласно заявлению, большая группа специалистов круглые сутки работала над ликвидацией последствий инцидента, произошедшего поздно вечером в четверг, и восстановлением дорожного движения.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти на сайте пассажирского транспортного предприятия LTG Link www.ltglink.lt и в мобильном приложении.

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В четверг вечером на участке Вевис-Жасляй произошло столкновение грузового поезда со спецтехникой, предназначенной для ремонтных работ на железной дороге.

Во время инцидента никто не пострадал, но в результате аварии контактная сеть одного пути и колея другого пути были повреждены, поэтому движение поездов по указанным маршрутам на некоторое время было полностью остановлено.

Движение на одном пути было восстановлено в полдень пятницы, на другом — в ночь на субботу.

Перевозка пассажиров отмененных поездов была организована автобусами. По данным ЛЖД, этой возможностью воспользовались около 1,2 тысячи человек.

Пассажирам, которые отказались от этого варианта, будут возвращены деньги за неиспользованные билеты на поезд, говорится в сообщении компании.

ЛЖД начала расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства инцидента и его причины.