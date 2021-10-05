Портрет самого активного инвестора в Литве: мужчина 35-54 лет

Однако количество сделок, заключенных мужчинами, почти в пять раз больше, чем у женщин, а по стоимости имеющихся ценных бумаг мужчины опережают женщин почти в три раза, сообщает Центробанк Литвы.
Начальник Департамента финансовых услуг и надзора за рынками Центробанка Литвы Рута Меркевичюте отметила, что типичный самый активный непрофессиональный инвестор с наибольшим количеством сделок и наибольшими активами – это мужчина в возрасте от 35 до 54 лет. Однако, по ее словам, женщины, которые начинают инвестировать, более последовательны и сохраняют одинаковую активность независимо от возрастной группы.
Совокупная стоимость портфеля непрофессиональных инвесторов в 2020 году составила 546,9 млн евро, а общая стоимость активов на счетах ценных бумаг составила 1,3 млрд евро. В прошлом году в общей сложности было заключено более 525 тыс. сделок, четыре пятых из которых приходились на мужчин.
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