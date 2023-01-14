“Раньше был Вильнюс и остальная Литва. Сейчас, с ростом цен, такое ощущение, что появилось три слоя Литвы. Вильнюсский пузырь продолжает существовать, формируется еще один южный литовский пузырь - в 50 километрах от польской границы.
Люди устали много платить в Литве, они ищут другие альтернативные каналы”, - сказал в интервью LNK представитель портала сравнения цен Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
По словам собеседника, жителям этого “южно-литовского пузыря” логистически удобно делать покупки в Польше.
“Потому что они не хотят переплачивать нынешним игрокам рынка. Конечно, есть и более короткие цепочки тех, кто ищет прямой контакт с фермерами. Но я хочу отметить, что именно наш средний класс испытывает наибольшее давление в данный момент”, — поделился своими наблюдениями с новостями П. Чепкаускас.
Он сказал, что те, у кого более низкие доходы, получают государственные пособия.
“А людям со средним достатком, чтобы не скатиться в эту третью Литву, нужно цепляться и искать. Из общения с людьми становится известно, что в Польше не только покупают продукты и крупы, но и ночуют в отелях, ходят в кафе, развлекаются”, — сказал он.
Представитель портала сравнения цен Pricer.lt П. Чепкаускас сказал, что третья Литва - это люди, живущие на пенсию.
“Все, что им нужно остается, это положить зубы на полку”, — привел наглядный пример собеседник.
Представитель портала сравнения цен добавил, что планы стать государством всеобщего благосостояния в настоящее время не просматриваются в реальности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Портал сравнения цен: у нас уже не две, а три Литвы
Дорогие товары и продукты, разница в заработной плате...
Статистика: правда ли, что Литва опустела и обанкротилась?
Последствия развязанной Россией войны в Украине влияют...
Жертвы от 4 до 82 лет: каковы масштабы сексуального насилия и издевательств россиян в Украине
Украинская журналистка и психолог Юлия Забелина не...
Январь 91-го глазами фотографа Дмитрия Борко: ощутил, что окружен силами, которые тебя могут раздавить
Дмитрий Борко - d 90-е фотокорреспондент "Независимой...
Жестоко избитая на Рождество двухлетняя девочка вышла из комы: последствия на всю жизнь
Состояние здоровья двухлетней девочки, избитой дома в...