Портал сравнения цен: у нас уже не две, а три Литвы

“Раньше был Вильнюс и остальная Литва. Сейчас, с ростом цен, такое ощущение, что появилось три слоя Литвы. Вильнюсский пузырь продолжает существовать, формируется еще один южный литовский пузырь - в 50 километрах от польской границы.

Люди устали много платить в Литве, они ищут другие альтернативные каналы”, - сказал в интервью LNK представитель портала сравнения цен Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

По словам собеседника, жителям этого “южно-литовского пузыря” логистически удобно делать покупки в Польше.

“Потому что они не хотят переплачивать нынешним игрокам рынка. Конечно, есть и более короткие цепочки тех, кто ищет прямой контакт с фермерами. Но я хочу отметить, что именно наш средний класс испытывает наибольшее давление в данный момент”, — поделился своими наблюдениями с новостями П. Чепкаускас.

Он сказал, что те, у кого более низкие доходы, получают государственные пособия.

“А людям со средним достатком, чтобы не скатиться в эту третью Литву, нужно цепляться и искать. Из общения с людьми становится известно, что в Польше не только покупают продукты и крупы, но и ночуют в отелях, ходят в кафе, развлекаются”, — сказал он.

Представитель портала сравнения цен Pricer.lt П. Чепкаускас сказал, что третья Литва - это люди, живущие на пенсию.

“Все, что им нужно остается, это положить зубы на полку”, — привел наглядный пример собеседник.

Представитель портала сравнения цен добавил, что планы стать государством всеобщего благосостояния в настоящее время не просматриваются в реальности.