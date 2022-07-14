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Из-за кибернетической атаки на портал объявлений alio.lt могла произойти утечка данных тысяч пользователей, сообщил портал в четверг. В компании говорят, что атака остановлена.
Портал Alio.lt подвергся кибератаке: могла произойти утечка данных 345 тысяч клиентов
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Похоже, это могла быть очередная российская атака на пространство информационных технологий Литвы, против которой, по всей видимости, большинство хозяйствующих субъектов бессильно. Мы прилагаем большие усилия для защиты пользователей и противодействия совершенному нарушению безопасности данных, весь юридический план действий уже реализуется", — сказал для пресс-релиза менеджер по ИТ портала Кристийонас Шяулис.

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В ходе атаки была предпринята попытка извлечь данные 345 тыс. пользователей из базы портала - угадать идентификаторы пользователей и номера телефонов.

"В настоящее время невозможно назвать точное количество извлеченных данных. Информация передана в Государственную инспекцию по защите данных, Службу расследования компьютерных инцидентов и полицию. Будут начаты расследования", - говорится в сообщении.

Утверждается, что особо уязвимая информация - банковские счета, данные платежных карт, личные коды, домашние адреса, — не хранилась в базе данных alio.lt.

Портал объявлений alio.lt принадлежит эстонской компании "Ekspress Grupp", которая также контролирует новостной портал Delfi.

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