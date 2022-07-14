Портал Alio.lt подвергся кибератаке: могла произойти утечка данных 345 тысяч клиентов

"Похоже, это могла быть очередная российская атака на пространство информационных технологий Литвы, против которой, по всей видимости, большинство хозяйствующих субъектов бессильно. Мы прилагаем большие усилия для защиты пользователей и противодействия совершенному нарушению безопасности данных, весь юридический план действий уже реализуется", — сказал для пресс-релиза менеджер по ИТ портала Кристийонас Шяулис.

В ходе атаки была предпринята попытка извлечь данные 345 тыс. пользователей из базы портала - угадать идентификаторы пользователей и номера телефонов.

"В настоящее время невозможно назвать точное количество извлеченных данных. Информация передана в Государственную инспекцию по защите данных, Службу расследования компьютерных инцидентов и полицию. Будут начаты расследования", - говорится в сообщении.

Утверждается, что особо уязвимая информация - банковские счета, данные платежных карт, личные коды, домашние адреса, — не хранилась в базе данных alio.lt.

Портал объявлений alio.lt принадлежит эстонской компании "Ekspress Grupp", которая также контролирует новостной портал Delfi.