Популярность маршрута Вильнюс-Рига: за два месяца куплено 14 000 билетов

Поезд идет через Кайшядорис, Шауляй, Йонишкис, Елгаву.
"Пассажирам из Литвы и Латвии понравилось новое международное транспортное сообщение. Как и ожидалось, этот маршрут привлекает наибольшее внимание путешественников, которые хотят быстро и с комфортом добраться до соседней страны. Тот факт, что даже в начале зимних месяцев, когда люди обычно путешествуют меньше всего. Ежедневно по этому маршруту проезжает в среднем около 200 человек. Это говорит о том, что с наступлением теплой погоды можно ожидать еще большей популярности этого маршрута", - говорит менеджер компании LTG Link Кристина Мейде.
Ежедневный поезд из Вильнюса в Ригу и обратно запустили 27 декабря. Билет стоит 34 евро (первый класс) или 24 евро (2 класс). Перевозка велосипеда будет стоить дополнительные 10 евро, домашнего животного — дополнительные 5 евро.