Популярность маршрута Вильнюс-Рига: за два месяца куплено 14 000 билетов

"Пассажирам из Литвы и Латвии понравилось новое международное транспортное сообщение. Как и ожидалось, этот маршрут привлекает наибольшее внимание путешественников, которые хотят быстро и с комфортом добраться до соседней страны. Тот факт, что даже в начале зимних месяцев, когда люди обычно путешествуют меньше всего. Ежедневно по этому маршруту проезжает в среднем около 200 человек. Это говорит о том, что с наступлением теплой погоды можно ожидать еще большей популярности этого маршрута", - говорит менеджер компании LTG Link Кристина Мейде.