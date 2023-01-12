Поправка к закону: небольшая задолженность – не повод отключать электричество потребителям

Такую поправку к Закону об электроэнергетике зарегистрировали член фракции Социал-демократической партии в Сейме Линас Йонаускас совместно с коллегами Оринтой Лейпуте, Гинтаутасом Палуцкасом, Кестутисом Вилкаускасом и Юлюсом Сабатаускасом.

Цель таких поправок – от отключения защитить наиболее уязвимых людей, которые не в состоянии оплатить крайне высокие счета за электроэнергию. По мнению авторов проекта, более высокая сумма долга, до которой поставщик не вправе отключить электроэнергию, также означала бы и большую защиту для наиболее уязвимых слоев населения.

На сегодняшний день поставщик вправе отключить электричество уязвимым потребителям, если размер их задолженности превышает размер 3 базовых социальных пособий (т. е. 147 евро).

"Рост цен на электроэнергию сильнее всего коснулся наиболее уязвимых потребителей электроэнергии, являющихся, как правило, социально поддерживаемыми людьми. Цены на электроэнергию за последний год подскочили в несколько раз, инфляция и рост цен на продовольственные товары еще сильнее толкнули социально незащищенных людей в нищету. Энергетическая бедность в Литве и так уже была достаточно высокой, ее ощущали более 20 проц. литовцев, а после сильного скачка цен на энергоносители, вероятно, еще больше. Для этих людей повышение цен зачастую означает запоздание с оплатой счетов за электроэнергию, вследствие чего они начинают получать от поставщиков угрозы об отключении электричества, берут быстрые кредиты для погашения своих долгов. Такого быть не должно", — говорит Л. Йонаускас.

Парламентарий напоминает, что в целях решения энергетического кризиса Европарламент в 2022 году принял резолюцию, в которой депутаты Европарламента предупредили страны ЕС о том, что электроэнергия не должна отключаться потребителям, которые не в состоянии оплачивать растущие счета.

Предполагается, что поправки к Закону об электроэнергетике вступят в силу 1 июля текущего года.