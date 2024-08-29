Попавшие на доску позора компании возмущены: все допускают ошибки, почему у нас идут путем наказания?

На доске позора есть данные 118 компаний. Как это оценивают руководители попавших в список компаний?

„На сайте ГИТ будет содержаться информация обо всех нарушениях работодателей-юридических лиц, если их наказывала ГИТ. Информация о работодателях-физических лицах будет предана огласке только тогда, когда они серьезно нарушат порядок – если его наказывали за нелегальный труд, нарушение порядка учета рабочего времени и подсчета заработной платы“, – сказал представитель ГИТ Далюс Чепонас.

Бизнес , проштрафившийся хотя бы раз, попадает в этот список на 1-3 года. Список можно найти здесь .

В списке есть и известные компании – например, Norfos mažmena.

Указано, что Norfos mažmena нарушила правила безопасности труда работников.

Владелец компании Дайнюс Дундулис считает, что в таком списке компании должны разделить на группы по допущенным нарушениям - ведь чем больше работников в компании, тем выше риск нарушения.

В его компании, по данным Rekvizitai.lt, сейчас работают 3466 человек.

„Что касается безопасности труда – мы нанимаем крупную компанию, которая следит за этим. Я не говорю, что у нас не было никаких нарушений, ноя я ни разу не видел человека, который не допустил бы какую-то ошибку.