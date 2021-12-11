"Помощь придет": с какими проблемами сталкиваются бизнес-иммигранты в Литве и кто ищет пути их решения

- Добрый день, Ромас. Вашей Ассоциации исполняется год. Малыш уже подрос и научился ходить. Куда же он направляется?

- Добрый день, Каспарас. Первый год, что в жизни человека, что в жизни бизнеса или некоммерческой ассоциации – самое трудное время. Время, как Вы правильно заметили, первых шагов. Мы эти шаги, на мой взгляд, делаем достаточно уверенно и успешно. В настоящее время ассоциация объединяет бизнес-иммигрантов из Украины, России, Беларуси и активно действует в интересах бизнес-иммигрантов и экономики Литвы на уровне парламента и правительства.

Например, с апреля 2021 года Ассоциация бизнес-иммигрантов и инвесторов получила право участвовать в деятельности Совета малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и инноваций, в том числе право участвовать в заседаниях правления и вносить свои предложения.

Чтобы познакомить депутатов парламента и правительство Литвы с бизнес-иммигрантами очно, чтобы те, кто пишет законы и принимает решения могли посмотреть в глаза тем, кого эти решения касаются, были проведены несколько встреч. В том числе, встречи с заместителем спикера Сейма Литовской Республики Vytautu Mitala, заместителем министра экономики Литвы Jovita Neliupšiene и с руководителем отдела развития человеческих ресурсов Linu Kadžiu.

Для бизнес-иммигрантов создан сайт Ассоциации с рубрикой полезных советов для тех, кто приехал недавно и еще не очень хорошо ориентируется в особенностях жизни и ведения бизнеса в Литве.

Поскольку одна из главных целей Ассоциации создание в Литве благоприятного инвестиционного климата, то много усилий и действий было направлено на смягчение миграционного законодательства, особенно в вопросе финансового бремени, накладываемого законом на бизнес-иммигрантов. Речь идет о пресловутых 2 BDU – двух средних зарплатах по Литве, на которые бизнес-иммигрант, если он хочет жить и работать в Литве должен нанять постоянных жителей или граждан Литвы не менее чем за 6 месяцев до подачи прошения о получении права проживания в Литве.

Итогом этой работы 16 сентября 2021 года стала регистрация депутатом Сейма от Либеральной партии Андрюс Багдонас проекта изменения статьи 45.1 Закона о Правовом положении иностранцев в Литве, предусматривающего снижение финансовой нагрузки на бизнес-иммигрантов. Согласно этому проекту предлагается изменить положение закона, обязывающее нанимать работников, с 2 средних зарплат (BDU) до 1 средней зарплаты (BDU). Т.е. речь идет том, чтобы вдвое уменьшить финансовое обременение для бизнес-иммигрантов. И в первом голосовании Сейм эту инициативу уже поддержал. Теперь ее будут обсуждать на комитетах Сейма и в правительстве, а на декабрь намечено следующее голосование по этой поправке. Надеюсь, что она будет одобрена.

- Достаточно ли этого?

- Как говорят, быстро делаются только плохие дела. И в далеком уже 2015 году законопослушные бизнес-иммигранты были весьма удивлены, огорчены и возмущены введенным законом положением об обязательном найме трех работников в уже действующий бизнес. По-сути, это было нарушением общественного договора между литовской властью и бизнес-иммигрантами. Ведь раньше такого обременения не было. И законопослушные бизнес-иммигранты не могли понять, чем же они так прогневали литовский парламент. Тем, что платили налоги? Тем, что развивали бизнес? Тем, что создавали рабочие места? Или чем-то другим? Причем это изменение коснулось не только тех бизнес-иммигрантов, кто только собирался открыть бизнес в Литве, но и тех, которые уже вели бизнес в Литве несколько лет. В итоге часть бизнесов закрылась, литовские сотрудники этих бизнесов отправились на биржу труда. Часть бизнесов покинула Литву и сейчас спокойно работает в Польше, Латвии, Греции и других странах. А те, кто планировал открывать бизнес и переезжать в Литву, предпочли иные страны и юрисдикции.

По неофициальным данным, из-за этого ужесточения, Литва в течение нескольких лет потеряла не менее 1 млрд. евро!

Собственно, закон, наложив обременение на бизнес-иммигрантов, нанес урон экономике Литвы. Но это было бы половина беды. Ведь спустя всего лишь год, фактически без обсуждения в комитетах и парламенте, закон был ужесточен еще больше. Трех работников «подменили» на две средних зарплаты. В итоге сейчас минимальное финансовое бремя для желающих открыть бизнес в Литве, еще до принятия решения Миграционной службой, составляет более 3000 евро в месяц. Т.е. бизнес должен сначала заплатить почти двадцать тысяч евро в виде налогов в литовский бюджет и зарплат литовским жителям, без каких либо ответных гарантий или услуг со стороны Литвы, прежде чем сможет всего лишь подать прошение о получении статуса ВНЖ. А потом потратить еще столько же, ожидая ответа Миграционной службы. Получается довольно дорогой лотерейный билет. Не говоря уже о том, что в начале любого бизнеса сначала нет ни доходов, ни прибыли. И эти десятки тысяч евро бизнес-иммигрант должен вынуть не из оборота предприятия, а из своего кармана. И вполне логично, что бизнесмен решает «а зачем мне это?» и отправляется со своими деньгами, идеями, знаниями и энергией в другую страну. И в этой другой стране способствует экономическому росту.

Кроме всего прочего, то, что предприятия бизнес-иммигрантов фактически работают с дополнительной фискальной и законодательной нагрузкой, является, по сути, дискриминационными условиями, сегрегацией. И это, как и любая иная нечестная конкуренция, стратегически вредит экономике и развитию Литвы.

Ассоциация считает, что правила игры должны быть одинаковы для всех. Можно, конечно, радоваться тому, что легко можешь обогнать соперника в кандалах, вот только толку от этого соревнования будет мало.

Безусловно, любые дополнительные обременения – финансовые или законодательные, создающие литовскому бизнесу преимущество перед бизнесом иммигрантов неприемлемы. Литовский бизнес в любом случае имеет преимущество – он знаком с местным менталитетом, рынком труда, законами и т.д. Бизнес-иммигрант всего этого не знает. Т.е. литовский бизнес имеет в любом случае фору.

Мы считаем, что смягчение закона с 2 BDU на 1 BDU – это хорошо. Но это лишь первый шаг. Мы считаем, что смягчать законодательство нужно и дальше.

Я знаю, что бизнес-иммигранты хотели бы, чтобы эти изменения наступили быстрее, чтобы пресловутые «ВДУ» были отменены совсем. И я думаю, что у нас есть шансы этого добиться. Но для этого нам нужна помощь и самих бизнес-иммигрантов.

- Приглашаете в Ассоциацию?

- Приглашаю. И в Ассоциацию, и к обсуждению, и к любым другим формам сотрудничества. Двери открыты. Добро пожаловать!

- Кроме смягчения финансового бремени, над какими еще вопросами работает сейчас Ассоциация?

Я бы выделил четыре больших и серьезных вопроса, актуальных на сегодняшний день для бизнес-иммигрантов и для экономики Литвы.

Первый – учет времени рабочих командировок бизнес-иммигрантов за пределы Литвы вместе с временем проведенным ими в Литве при подаче прошения о получении статуса постоянного жителя Литвы. Ассоциация будет подавать предложения в Сейм Литовской Республики о внесении поправок в Закон о правовом статусе иностранцев. Поправка к закону позволит бизнес-иммигрантам из третьих стран совершать командировки с деловыми целями без потери дней проживания в Литве.

Второй - Ассоциация прилагает усилия к тому, чтобы положения статьи 45.1 Закона о правовом статусе иностранцев в Литовской Республике не распространялись на бизнес-иммигрантов из третьих стран после объявления чрезвычайного положения или карантина на федеральном уровне в Литве.

Третий - это так называемая «пенсионная иммиграция», например, по модели, давно практикуемой в Болгарии.

Четвертый – это право бизнес-иммигрантов сохранять свое предыдущее гражданство при получении гражданства Литвы. Т.е. вопрос легализации двойного гражданства.

- Давайте начнем с первого вопроса. Какая здесь проблема?

- Бизнес-иммигрантам из Украины, России, Беларуси и других стран, получившим разрешение на временное проживание в Литве и занимающимся бизнесом, приходится много ездить в другие страны с деловыми целями. Однако по истечении пяти лет получение разрешения на постоянное проживание в Литве невозможно, если период поездок за пределы Литовской Республики был превышен в соответствии с требованиями, предусмотренными в Законе о правовом статусе иностранцев. Согласно Закону о правовом статусе иностранцев, для получения разрешения на постоянное проживание в Литве можно выехать лишь на срок не более шести месяцев подряд или десяти месяцев в пятилетний период.

Мы хотим изменить это положение таким образом, чтобы командировки бизнес-иммигрантов за пределы Литвы, учитывались как время проживания в Литве, а не как время отсутствия в стране. Это важно для получения бизнес-иммигрантом статуса постоянного жителя Литвы.

- А в чем суть второй проблемы, с которой Вы работаете?

- Некоторым бизнес-иммигрантам пришлось временно закрыть бизнес на время карантина. Однако они должны были соблюдать требования Закона о правовом положении иностранцев и выплачивать заработную плату в размере «не менее 2-х BDU». По этому поводу Ассоциация обратилась в Минэкономики и инноваций. Минэкономики и инноваций согласилось с наличием этой проблемы. Мы представили правительственной рабочей группе предложения о внесении изменений в положения Закона о правовом статусе иностранцев, чтобы положения статьи 45.1 Закона о правовом статусе иностранцев не применялись во время карантина.

- Что такое пенсионная иммиграция и зачем она нужна бизнес-иммигрантам? Они же не пенсионеры.

Сами бизнес-иммигранты, как правило, не пенсионеры, т.е. не люди пенсионного возраста. Но у любого бизнес-иммигранта есть родители, а у любого ребенка бизнес-иммигранта есть бабушки и дедушки. И сейчас, чтобы увидеть своих детей и внуков этим пенсионерам приходится ездить из страны в страну по визам, вместо того, чтобы получить право проживать в Литве постоянно, получая пенсию из страны происхождения и тратя в Литве накопленные за жизнь средства. Мы предлагаем для этих целей выдавать пенсионерам из других стран национальные многолетние визы категории Д с правом пребывания в Литве в течение 365 дней в году.

Для бизнес-иммигранта – это, по сути, объединение семьи, в смысле трех поколений. Для их детей – это обретение бабушки и дедушки. Для родителей бизнес-иммигранта – это спокойная старость в кругу семьи. Ну а для Литвы – это очень хороший приток инвестиций. Ведь все эти бабушки и дедушки будут тратить деньги в Литве. Покупать товары, платить за медуслуги, оплачивать санаторные процедуры, платить за внутренний туризм, покупать недвижимость, делать вклады в банках. Все это может принести Литве очень весомую экономическую выгоду. Ассоциация уже проконсультировалась с некоторыми членами Сейма, которые согласились, что этот вопрос целесообразно поднимать и обсуждать.

- Ясно. А что на счет четвертого вопроса – двойного гражданства?

С этим вопросом все просто. Сделать это нужно, но сделать это сложно, потому что это требует внесения изменений в Конституцию, а значит – референдума. Это сложно, но нет ничего невозможного. В 2019 году в эту же статью Конституции уже были внесены изменения, позволяющие литовцам, имеющим гражданство других стран, получить второе, литовское гражданство. А значит, если рассуждать логически, граждане иных стран, не являющиеся этническими литовцами тоже должны получить право сохранять предыдущее гражданство при получении литовского. Это совершенно нормальная международная практика. Гражданство дает не только обязанности, но и права. Большинству бизнес-иммигрантов сохранение первичного гражданства нужно в основном для того, чтобы не иметь визовых проблем с поездкой в страну происхождения, где расположены могилы их предков, старые друзья, родственники, а подчас еще и какие-то материальные активы. Мы должны, как свободная демократическая страна предоставить им такую возможность, а не отбирать, выдавая гражданство Литвы.

Кроме прочего, и право на второе гражданство, и право пенсионной миграции, и смягчение требований закона к бизнес-иммигрантам благотворно скажется на экономике Литвы. Наша страна станет инвестиционно привлекательной для тысяч бизнес-иммигрантов, каждый из которых привезет в страну свой капитал, энергию, идеи, знания и опыт. И из этих небольших капель соберется сначала маленькое озеро, а потом и довольно солидное море капитала, идей, энергии и знаний, которые будут способствовать экономическому успеху Литвы. Точно так же как иммигранты привели к экономическому успеху США, Канаду, Австралию, Израиль и другие страны. Ассоциация уже обратилась в некоторые фракции Сейма по поводу легализации вопроса о двойном гражданстве для бизнес-иммигрантов. И мы получили ответы от депутатов, которые поддерживают легализацию двойного гражданства в Литве для граждан третьих стран.

- Значит помощь бизнес-иммигрантам придет?

- Обязательно!

- Спасибо за интервью.