Помимо банкротств, может резко вырасти количество безработных: компании не могут начать с чистого листа

О статистике за 2020 год в передаче "День на Delfi" рассказал Аудрюс Линартас, директор Службы аудиторской оценки имущества и несостоятельности. Конечно, никто даже не сомневается, что прошлый год был очень тяжелым.

"Если посмотреть на цифры, прошлый год был исключительным, потому что нельзя было ожидать роста числа банкротств, результат был противоположным. Количество банкротств значительно снизилось с февраля. Если мы посмотрим на годовые результаты, то по сравнению с 2019 годом количество банкротств увеличилось вдвое. Тенденция состоит в том, что количество зарегистрированных банкротств очень мало, и эта тенденция наблюдается не только в Литве, но и во всем мире", - говорит собеседник. .

Банкротства разразятся в конце года

На вопрос, возможно ли, что каким-то компаниям государство помогло избежать банкротства, специалист заверил, что многие банкротства затянутся до конца года.

"Здесь, наверное, много факторов, одним из важнейших является решение государства ввести так называемый мораторий. Таким образом, государства законом разрешило руководителям не исполнять обязанности во время карантина и в течение трех месяцев после него, не инициировать банкротство, это позволяет инициировать банкротство значительно позже, а поскольку карантин еще не закончился, новые банкротства могут быть ожидается во втором половине года, даже если сейчас ситуация улучшилась.

А государственная помощь также была важным фактором, так как большинство компаний, несмотря на стагнацию и в настоящее время убыточные, по-прежнему остаются на плаву благодаря государственной поддержке. Кроме того, коммерческие банки согласились отложить интенсивное взыскание, мониторинг долгов", - говорит собеседник.

На вопрос о том, выгодно ли компаниям продлевать процесс банкротства, А. Линартас заверил, что есть много нежизнеспособных компаний, и не только в Литве.

"Это палка о двух концах. Некоторым людям действительно выгодно, потому что до того, как они объявят о своей неплатежеспособности, они могут продолжать получать льготы, работать и получать доход, с другой стороны, те, кто хотел бы ускорить процесс и начать бизнес заново, из-за этих ограничений и препятствий они не могут начать с чистого листа. Эти нежизнеспособные компании ради субсидий подают признаки жизни, таких компаний много, и не только в Литве", - говорит собеседник.

"Вначале мы, вероятно, увидим больше процедур корпоративного банкротства", - добавил он.

Безработица может увеличиться

По словам собеседника, количество безработных в будущем может увеличиться из-за банкротств.

"Мы не будем ощущать это напрямую, но совершенно очевидно, что это будет рассматриваться с точки зрения, скажем, увеличения нетрудоспособности, потому что, если компания теперь держится и не увольняет сотрудников, живет на льготы, то уровень безработици в таких компаниях, которые становятся неплатежеспособными, должен вырасти", - утверждает он..