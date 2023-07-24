Полякам — подарок от власти: на часть алкоголя планируют не взимать акциз

Местные производители очень довольны этим решением. В СМИ утверждается, что отмена акциза была воспринята изготовителями сидра с энтузиазмом. "Это отличная новость и решение, которого ждала отрасль. Нулевой акцизный налог даст польским производителям сидра возможность конкурировать с иностранными концернами, которые наводняют польский рынок сидроподобными продуктами, которые в Польше представляют как пивные напитки", — сказала президент совета по винам Ассоциации польских работодателей Магдалена Зелинска. По ее мнению, такие изменения могут даже сделать сидр "национальным напитком" Польши.

По данным портала banker.pl, клиенты будут платить около 13 злотых за 0,75 л классического сидра, который в настоящее время стоит 14,50 злотых.

Авторы проекта аргументируют, что изменения приведут к падению розничных цен на сидр примерно на 10 % и увеличат производство сидра до 14 раз.

Правительство Польши приняло решение с 1 октября 2023 года отменить акциз на алкоголь, изготовленный из яблок и груш, содержание спирта в котором не превышает 5%. В настоящее время за каждый гектолитр (100 л – ред.) сидра, содержание алкоголя в котором не превышает 5%, нужно платить 97 злотых (21,3 евро).

"Алкогольный туризм — это процветающее явление, по сути, одна из основных причин, по которой литовцы едут в Польшу. Потому что первая остановка – специализированный винный магазин, где литовские спиртные напитки бывают от 35 до 50 проц. дешевле", - сказал А. Визицкас.

Также было заявлено, что в Литве культурное потребление алкоголя вообще не обсуждается и не поощряется, а более дешевый сидр может побудить еще больше литовцев отправиться за покупками в Польшу.

"За этим решением стоит бизнес-логика, потому что яблок выращивается очень много. Правительство будет поощрять производителей таким образом, и с другой стороны — поощрять более слабый алкоголь, вытесняя пиво или более крепкие спиртные напитки. Получается подмена большего зла меньшим", - рассуждает он.

О том, что Польша является одним из крупнейших производителей яблок рассказал Арунас Визицкас, основатель портала сравнения цен Pricer.lt . Он считает, что основной причиной этого изменения является желание поощрить фермеров.

По данным Польского института экономики сельского хозяйства и продовольствия, Польша является крупнейшим производителем яблок в Европе. В прошлом году отечественный урожай превысил 4,2 млн. тонн. Это более трети всего урожая ЕС (11,9 млн тонн).

Он добавил, что проводя исследования в Литве, выводы которых говорят о снижении потребления алкоголя, не следует забывать о продаже этих напитков в Польше. "Мне кажется, что тогда эта статистика не была бы такой уж фантастической", - сказал он.

"Такие льготы – абсурдны"

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что такие польские льготы абсурдны. "Откровенно говоря, внутренняя экономическая политика Польши разочаровывает. Она противоречит польской внешней политике. Они говорят о демократии, поддерживая Украину, но на внутреннем рынке создают государство, которое по своему экономическому устройству ближе не к скандинавским и западным государствам, а к тем государствам, с которыми она воюет, к Востоку. Такие решения можно даже назвать коррупционными. Если человеку нравится сидр, а не груши и яблоки, значит, он должен платить больше. Это раскрутка определенной группы", — жестко сказал экономист.