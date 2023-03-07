Польские авиалинии LOT с конца марта запустят дополнительные рейсы между Вильнюсом и Варшавой

"Эта компания является компанией с самой высокой частотой полетов по одному маршруту во всей сети аэропортов Литвы, и после этого решения эта позиция еще больше укрепится. Маршрут между Вильнюсом и Варшавой важен как для бизнеса, так и для путешественников. Аэропорт столицы Польши является важным авиационным центром, где есть много стыковочных рейсов в более отдаленные страны мира, и мы точно знаем, что он очень часто используется путешественниками из нашей страны (...)", - сказал глава Отдела авиационных услуг Аэропортов Литвы Томас Зитикис.

"LOT Polish Airlines" в настоящее время также выполняет рейс между аэропортом Вильнюса и Лондон-Сити (LCY).

В сообщении напоминают, что регулярные рейсы в аэропорты Литвы осуществляют 10 авиакомпаний, 7 из которых являются традиционными: "airBaltic", "Scandinavian Airlines SAS", "Finnair", "Lufthansa", "Swiss International Air Lines", "Turkish Airlines" и "LOT Polish Airlines".