Половина предприятий Литвы: во втором полугодии выручка останется на том же уровне

Согласно исследованию, 50 проц. руководителей компаний утверждают, что их выручка в июле-декабре останется на уровне первого полугодия. Соответственно, 40 проц. предприятий утверждают, что и прибыли смогут заработать столько же.

Более трети (35 проц.) предпринимателей, принявших участие в опросе, считают, что во втором полугодии текущего года смогут увеличить свои доходы (15 проц. не исключают, что они могут снизиться). 26 проц. прогнозируют, что во втором полугодии прибыль компаний увеличится, а 24 проц. – что она уменьшится.

"Центробанки активно пытаются охладить перегретую экономику, это напрямую влияет на доверие бизнеса к экономике и планам развития, побуждает к более консервативной оценке потребностей потребителей. В Литве некоторые предприятия уже не выдерживают давления – об этом свидетельствует сокращение объемов деятельности и отказ от некоторых рабочих мест. Однако, несмотря на то что процентные ставки растут, а экономические прогнозы становятся более осторожными, бизнес склонен оценивать ситуацию субъективно: некоторые из них уже сами ощутили замедление экономики", - прокомментировал директора Коммерческого департамента "Medicinas bankas" Юлюс Ивашка.