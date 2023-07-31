Половина предприятий Литвы: во втором полугодии выручка останется на том же уровне

Согласно исследованию, 50 проц. руководителей компаний утверждают, что их выручка в июле-декабре останется на уровне первого полугодия. Соответственно, 40 проц. предприятий утверждают, что и прибыли смогут заработать столько же.
Более трети (35 проц.) предпринимателей, принявших участие в опросе, считают, что во втором полугодии текущего года смогут увеличить свои доходы (15 проц. не исключают, что они могут снизиться). 26 проц. прогнозируют, что во втором полугодии прибыль компаний увеличится, а 24 проц. – что она уменьшится.
"Центробанки активно пытаются охладить перегретую экономику, это напрямую влияет на доверие бизнеса к экономике и планам развития, побуждает к более консервативной оценке потребностей потребителей. В Литве некоторые предприятия уже не выдерживают давления – об этом свидетельствует сокращение объемов деятельности и отказ от некоторых рабочих мест. Однако, несмотря на то что процентные ставки растут, а экономические прогнозы становятся более осторожными, бизнес склонен оценивать ситуацию субъективно: некоторые из них уже сами ощутили замедление экономики", - прокомментировал директора Коммерческого департамента "Medicinas bankas" Юлюс Ивашка.
При оценке инвестиционных планов почти треть (32 проц.) представителей малого и среднего бизнеса страны утверждают, что во втором полугодии текущего года не будут инвестировать в развитие бизнеса, а треть – что сохранят стабильный поток инвестиций. Еще 28 проц. планируют, что инвестиции увеличатся, а 7 проц. – что они уменьшатся.
"Вопрос развития бизнеса также сохраняет достаточно позитивную направленность. Если не будет сюрпризов, то, по мнению предпринимателей, поток инвестиций во второй половине этого года останется в большинстве случаев стабильным или даже увеличится", - отметил Ю. Ивашка.
В опросе "Spinter tyrimai", который проводился 27 марта – 12 апреля, участие приняли руководители 206 малых и средних компаний страны.