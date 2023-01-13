Полмиллиона потребителей электричества в Литве в этом году навестят гости: как следить за показаниями нового счетчика

Представитель Energijos skirstymo operatorius (ESO) Аурелия Жидицките-Орвиде рассказала, кому в первую очередь установят "Умные" счетчики, как разобраться в их показаниях и можно ли отказаться от них или установить, кроме такого счетчика, обычный.

"Что касается самого счетчика, то главное, что он показывает - это данные о потреблении электричества. Если клиент пользуется тарифом одной зоны, то он будет показывать одно число, а если двумя - два. Кроме того, счетчик показывает класс точности, сертифицированный и обоснованный, показывает однофазный или трехфазный счетчик установлен. Эти данные сможет увидеть каждый пользователь", - сказала она.

"На счетчике клиент видит реальные показания на данный момент, а на своей странице - данные за минувший день. Клиент может установить фильтры: видеть потребление с точностью до часа или 15 минут. Есть графики, показывающие общее потребление за один день. Можно выбрать период неделю или несколько недель", - пояснила специалист.

На вопрос, как потребителю убедиться в том, что счетчик показывает и передает правильные показания, Жидицките-Орвиде ответила так:

"Важно напомнить, что счетчики сертифицированы, они прошли проверку, отвечают всем требованиям ЕС. Они произведены, проверены, есть подтверждение того, что они действуют правильно.

Второй момент: когда счетчики доставляют в Литву, они проходят проверку, если в партии находят определенное количество бракованных приборов, списывают всю партию.

Третий: после установки счетчика начинают поступать алгоритмы, они следят за данными, идет сравнение с прежним потреблением и его графиками на данном объекте. У нас есть алгоритмы, если счет за месяц вырос в 10 раз, наша система проверяет, точно ли все в порядке. Мы проверяем, видим, что счетчик работает хорошо, тогда говорим "все хорошо". Если есть подозрение, что что-то не так, проверяем дополнительно.

И четвертый: клиенты обращаются, жалуются, что не разбираются в показаниях, боятся, что счета выросли. Мы рекомендуем клиенту следить за потреблением: отключить оборудование, проверить, нет ли утечки во внутренней сети, посмотреть, может, он что-то еще подключил. Если и после этого клиент уверяет, что что-то не так, мы едем проверять счетчик".

На вопрос, может ли клиент параллельно установить второй счетчик, специалист ответила: "Иногда клиенты так делают. Но хочу отметить два момента: клиент может ставить контрольный счетчик, конечно, он не должен нарушать работу нашей сети. Но, такие контрольные счетчики - без метрологической проверки , где их клиенты берут, неясно, поэтому их показания не могут считаться надежными и использоваться в ходе выяснения спорных моментов".

"Но есть и сертифицированные счетчики. Я видела в одной группе, кажется в Дании их продают, они стоят дорого - 500 евро, у них есть сертификаты ЕС. Если клиент сам такой купит и правильно подключит, нам было бы интересно увидеть данные. А вообще, мы иногда так поступаем: если клиент не понимает показания, а внутри нет поломок, то мы иногда сами устанавливаем дополнительный счетчик", - рассказала Жидицките-Орвиде.

По данным на 13 января в Литве уже установлено 231 000 "умных" счетчиков.

"У нас амбициозные планы. В этом году мы запланировали установить 0,5 млн. счетчиков, значит к концу года из будет больше 700 000. До 2026 г. мы планируем установить 1,2 млн", - заметила представитель компании.

"У нас есть несколько приоритетов: во-первых, устанавливаем "умные" счетчики тем, кто хочет стать производящим электричество потребителем, плюс новым клиентам и инвалидам – инвалиды должны написать заявление. Кроме того, новые счетчики устанавливаем, если старые вышли из строя", - объяснила собеседница, кому такие счетчики устанавливают в первую очередь.

Кроме того, до 2026 г. такие счетчики установят всем клиентам, которые входят в первый этап либерализации, т.е. потребляют больше всего электроэнергии.

Клиентов об установке нового счетчика информируют с помощью смс-сообщений или звонка. Если клиент пользуется своей страницей на сайте ESO , то он получает сообщение через систему. Если счетчик находится на улице, клиента информирует о времени замены за 5 дней. При замене счетчика электричество отключают на 15 минут.