Покупателя удивила этикетка на сале: один ингредиент не был указан

"Я хотел купить сало без сахара. Оказалось, что это довольно простая задача. Почему? Потому что его наличие в составе никто не хочет указывать.

В Литве, возможно, есть сотни таких продуктов, - в процессе производства сахар используют, а в состав его не включают. Сахар есть только в данных о питательной ценности", – сказал читатель.

Мужчина сделал снимки этикеток в магазинах Maximа, Lidl, Iki и Rimi и послал специалистам Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС).

Представители ГПВС сказали порталу, что без расследования конкретного случая, они не могут доказать, что в сале действительно нет сахара.

"Исходя из представленной информации нельзя подтвердить или опровергнуть факт наличия сахара, нужно расследовать конкретный случай. В списке составляющих продукта должны быть указаны все составляющие части, которые использовались в процессе производства и остались в конечном продукте.