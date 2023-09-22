Покупателя удивила этикетка на сале: один ингредиент не был указан

 
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ФОТО: Shutterstock

В редакцию портала Kas vyksta Kaune обратился читатель, который сказал, что на этикетках к салу в магазинах не указано количество сахара, несмотря на то, что в процессе производства его используют.

"Я хотел купить сало без сахара. Оказалось, что это довольно простая задача. Почему? Потому что его наличие в составе никто не хочет указывать.

В Литве, возможно, есть сотни таких продуктов, - в процессе производства сахар используют, а в состав его не включают. Сахар есть только в данных о питательной ценности", – сказал читатель.

Мужчина сделал снимки этикеток в магазинах Maximа, Lidl, Iki и Rimi и послал специалистам Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС).

Представители ГПВС сказали порталу, что без расследования конкретного случая, они не могут доказать, что в сале действительно нет сахара.

Lašiniai Skaitytojo nuotr.

"Исходя из представленной информации нельзя подтвердить или опровергнуть факт наличия сахара, нужно расследовать конкретный случай. В списке составляющих продукта должны быть указаны все составляющие части, которые использовались в процессе производства и остались в конечном продукте.

Если в ходе контроля выясняется, что какая-то составляющая не включена в этикетку – это означает введение покупателей в заблуждение. Если такие случаи выясняют, производителя ждут взыскания", – указали специалисты ГПВС.

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