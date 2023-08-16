16 августа 2023 г. 09:34

Покупатели недовольны переменами: торговая сеть взимает плату за туалеты в некоторых магазинах

 
ru.DELFI.lt
Tualetas
Tualetas
ФОТО: Shutterstock

Читатели портала сообщают об изменениях в магазинах торговой сети Maxima. В некоторых магазинах сети туалеты сделали платными - просят 0,5 евро. Представители сети сказали, что это крайняя мера, которая помогает ограничить доступ в туалеты пьяных людей или людей в состоянии наркотического опьянения.

Жители в социальных сетях были возмущены принятым решением и писали, что на Западе такое нереально.

"В любой цивилизованной стране там, где бывает много людей, туалеты должны быть бесплатными. Это элементарно. И Maxima, и другие уважающие себя сети должны об этом позаботиться", – писали жители.

Но были и те, кто поддержал действия сети.

"С каких пор Maxima - общественное место и где сказано, что туалеты должны быть бесплатными?" – вопрошал один пользователь.

"Очень хорошо, что платные", – уверяла другая женщина.

Пресс-секретарь Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сейчас плату за туалеты взимают в 15 магазинах Maxima из 250, а плата составляет 0,50 евро.

"Решение ввести плату принимается в крайнем случае, когда поступают жалобы покупателей на грязь в туалетах и отсутствие безопасности. Платные туалеты обычно находятся в районах вокзалов или рынков, в оживленных местах города, где туалеты превращаются в общественные, ими пользуются в основном не покупатели, а лица, которые посещают другие места.

Бывает и так, что в туалеты погреться приходят пьяные люди или люди в состоянии наркотического опьянения, а это доставляет неудобства и вызывает страх у покупателей. Мы хотим, чтобы покупатели удобно и безопасно себя чувствовали в наших магазинах, поэтому ищем способы, которые помогут обеспечить чистоту и порядок в туалетах. Введение платы - один из таких способов", – сказала представитель сети.

По ее словам, не помогла и такая практика, когда покупатели могли брать ключ у работников магазина, чтобы попасть в туалет.

"Однако в 80% случаев ключ работнику не возвращали, поэтому сейчас, когда есть проблемы с потоком и чистотой, идем путем, который оправдал себя. Мы всегда рекомендуем, если у вас нет возможности заплатить за туалет, обращаться к работникам магазина, они помогут вам, как и в тех маленьких магазинах, где нет туалетов, но если надо, работники дают возможность воспользоваться служебным", – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

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