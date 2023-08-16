Покупатели недовольны переменами: торговая сеть взимает плату за туалеты в некоторых магазинах

"Решение ввести плату принимается в крайнем случае, когда поступают жалобы покупателей на грязь в туалетах и отсутствие безопасности. Платные туалеты обычно находятся в районах вокзалов или рынков, в оживленных местах города, где туалеты превращаются в общественные, ими пользуются в основном не покупатели, а лица, которые посещают другие места.

Пресс-секретарь Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сейчас плату за туалеты взимают в 15 магазинах Maxima из 250, а плата составляет 0,50 евро.

"С каких пор Maxima - общественное место и где сказано, что туалеты должны быть бесплатными?" – вопрошал один пользователь.

"В любой цивилизованной стране там, где бывает много людей, туалеты должны быть бесплатными. Это элементарно. И Maxima, и другие уважающие себя сети должны об этом позаботиться", – писали жители.

Бывает и так, что в туалеты погреться приходят пьяные люди или люди в состоянии наркотического опьянения, а это доставляет неудобства и вызывает страх у покупателей. Мы хотим, чтобы покупатели удобно и безопасно себя чувствовали в наших магазинах, поэтому ищем способы, которые помогут обеспечить чистоту и порядок в туалетах. Введение платы - один из таких способов", – сказала представитель сети.

По ее словам, не помогла и такая практика, когда покупатели могли брать ключ у работников магазина, чтобы попасть в туалет.