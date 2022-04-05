Покупателей магазинов Lidl ждет новшество

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что такие ворота в торговом секторе - не новость.
Кассы самообслуживания сейчас есть во всех магазинах сети, а ворота - в 6.
На вопрос, почему было решено ввести дополнительные защитные меры, она сказала, что ворота просто обеспечивают гармоничную процедуру покупки.
"Ворота открываются после сканирования чека – это означает полное завершение процедуры расчета", – сказала Скерсите.
По ее словам, такие ворота есть и в магазинах этой сети в других странах.
"О том, что покупатель обязательно должен взять чек, мы предупреждаем клиентов в зоне самообслуживания – звукозапись напоминает, что надо взять чек и сканировать его на выходе", – сказала она.
Ни Rimi, ни IKI пока такие технологии в зоне самообслуживания вводить не планируют.
Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в некоторых магазинах их сети есть такие ворота. "Это пять магазинов, где действует система сканирования Scan&Go, а также у Express касс в магазине Maxima XXX на ул. Миндауго", – сказала она.
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