aA
В некоторых магазинах Lidl покупатели в кассах самообслуживания столкнуться с новшеством. После оплаты покупок им, чтобы выйти из зоны самообслуживания, надо будет сканировать чек, только тогда откроются ворота.
Покупателей магазинов Lidl ждет новшество
© DELFI / Josvydas Elinskas

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что такие ворота в торговом секторе - не новость.

Кассы самообслуживания сейчас есть во всех магазинах сети, а ворота - в 6.

На вопрос, почему было решено ввести дополнительные защитные меры, она сказала, что ворота просто обеспечивают гармоничную процедуру покупки.

Статьи по теме:
На Пасху в Литве закроются не все магазины
Lidl представил порядок работы с понедельника

"Ворота открываются после сканирования чека – это означает полное завершение процедуры расчета", – сказала Скерсите.

По ее словам, такие ворота есть и в магазинах этой сети в других странах.

"О том, что покупатель обязательно должен взять чек, мы предупреждаем клиентов в зоне самообслуживания – звукозапись напоминает, что надо взять чек и сканировать его на выходе", – сказала она.

Ни Rimi, ни IKI пока такие технологии в зоне самообслуживания вводить не планируют.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в некоторых магазинах их сети есть такие ворота. "Это пять магазинов, где действует система сканирования Scan&Go, а также у Express касс в магазине Maxima XXX на ул. Миндауго", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Компания Lidl не находит работников для своих новых магазинов

Компания Lidl , в которой во всей Литве работает больше...

TOP новостей

Война в Украине. Эксперты: Россия готовит наступление на город Славянск

Война в Украине продолжается больше месяца. США...

Спикер Сейма Литвы: Россия - это раковая опухоль ООН, ее следует исключить из организации

Обладая правом вето в Организации Объединенных Наций (...

Министерства предлагают Сейму не ограничиваться запретом Z и георгиевской ленты

Министерства внутренних дел и юстиции предлагают...

Грибаускайте: санкции Европы к России – дырявые, реакция Запада на войну – слишком мягкая

Экс -президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что...

Визит в Украину потряс до глубины души: людей убивают зверскими способами

Трое литовских депутатов - Паулюс Саударгас, Лауринас...