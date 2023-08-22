22 августа 2023 г. 07:08

Покупатель в магазине был возмущен увиденным в хлебном отделе

 
ru.DELFI.lt
Panevėžietis pasibaisėjo „Maximos“ parduotuvėje
Panevėžietis pasibaisėjo „Maximos“ parduotuvėje
ФОТО: JP

Перед 15 августа в редакцию портала jp.lt обратился читатель Томас. В своем письме житель Паневежиса рассказал, что в магазине Maxima на ул. Укмергес, 23, был неприятно удивлен, увидев на хлебобулочных изделиях мошек. Он прислал в редакцию фотографии.

Журналисты связались с представителями Maxima. Представитель отдела качества и контроля Угне Улицкене сказала, что сеть заинтересована в том, чтобы опыт покупателей в магазинах Maxima был положительным.

"Приносим наши извинения за то, что увидел покупатель. В нашей сети действует контроль качества, в теплое время года хранению продуктов уделяется дополнительное внимание. Для того, чтобы сохранить качество изделий и поддержать гигиену в хлебных отделах мы установили специальные инсектицидные лампы, используем липучки для ловли насекомых. Работники магазинов постоянно следят за порядком, мы сотрудничаем с партнерами, которые помогают нам контролировать вредителей", – сказала она.

Уже сейчас во всех магазинах формата X хлебобулочные изделия держат на закрытых полках, в будущем их будут использовать во всех магазинах сети.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба указала, что все работающие с продуктами компании обязаны профилактически поддерживать гигиену и обеспечить безопасность продуктов и здоровья покупателей.

Инспекторы проводят проверки в магазинах и в случае выявления непорядка могут привлечь ответственное лицо к административной ответственности.

Panevėžietis pasibaisėjo „Maximos“ parduotuvėje
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