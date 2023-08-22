Покупатель в магазине был возмущен увиденным в хлебном отделе

Журналисты связались с представителями Maxima. Представитель отдела качества и контроля Угне Улицкене сказала, что сеть заинтересована в том, чтобы опыт покупателей в магазинах Maxima был положительным.

"Приносим наши извинения за то, что увидел покупатель. В нашей сети действует контроль качества, в теплое время года хранению продуктов уделяется дополнительное внимание. Для того, чтобы сохранить качество изделий и поддержать гигиену в хлебных отделах мы установили специальные инсектицидные лампы, используем липучки для ловли насекомых. Работники магазинов постоянно следят за порядком, мы сотрудничаем с партнерами, которые помогают нам контролировать вредителей", – сказала она.

Уже сейчас во всех магазинах формата X хлебобулочные изделия держат на закрытых полках, в будущем их будут использовать во всех магазинах сети.