Покупатель удивлена ценами на лаймы: это насмешка над людьми

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Жительница Вильнюса Илона сказала, что ее удивила цена на лаймы в одном столичном магазине - 3 шт стоили больше 2 евро. Женщина сказала, что это насмешка над людьми. Торговцы отмечают, что цена зависит от поставщиков.
Kainos parduotuvėje
Kainos parduotuvėje
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"Подорожание продуктов уже не удивляет, ведь и за килограмм творога платим 10 евро, творог понемногу становится роскошью, но жадность торговцев должна иметь предел. Недавно в магазине Iki за упаковку из 3 лаймов просили 2,29 евро - почти по 80 центов за штуку. Это абсурдная цена.

В некоторых магазинах за такую сумму можно купить авокадо, за 2,29 евро можно купить больше килограмма бананов", – сравнила цены женщина.

Редакция попросила комментария у Iki. Пресс-секретарь сети Вайда Будрене сказала:

"Лаймы столько стоят с сентября 2022 г. Цена зависит от поставщика. Поставщики объясняют такие цены подорожанием лаймов в Бразилии, ростом цен на энергоресурсы, логистику и упаковку".

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