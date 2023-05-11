Покупатель удивлена ценами на лаймы: это насмешка над людьми

"Подорожание продуктов уже не удивляет, ведь и за килограмм творога платим 10 евро, творог понемногу становится роскошью, но жадность торговцев должна иметь предел. Недавно в магазине Iki за упаковку из 3 лаймов просили 2,29 евро - почти по 80 центов за штуку. Это абсурдная цена.

В некоторых магазинах за такую сумму можно купить авокадо, за 2,29 евро можно купить больше килограмма бананов", – сравнила цены женщина.

Редакция попросила комментария у Iki. Пресс-секретарь сети Вайда Будрене сказала:

"Лаймы столько стоят с сентября 2022 г. Цена зависит от поставщика. Поставщики объясняют такие цены подорожанием лаймов в Бразилии, ростом цен на энергоресурсы, логистику и упаковку".