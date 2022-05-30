Показатель инфляции в Литве - самый высокий с 1996 года

На годовую инфляцию в основном повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.

Предварительный показатель месячной инфляции – в мае, по сравнению с апрелем, составил 2,2%.