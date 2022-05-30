Показатель инфляции в Литве - самый высокий с 1996 года

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По предварительным оценкам, инфляция в мае в Литве составила 18,5% и была самой высокой с 1996 года.
На годовую инфляцию в основном повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ, другое топливо и на услуги, товары и услуги в транспортной сфере, сообщил Департамент статистики.
Предварительный показатель месячной инфляции – в мае, по сравнению с апрелем, составил 2,2%.
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