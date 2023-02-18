Показали, как будет выглядеть планируемый новый престижный квартал в Вильнюсе

"С помощью этого проекта мы хотим превратить монофункциональную территорию в яркую, привлекательную и качественную часть города, подходящую для жизни и отдыха. Каролинишкский заповедник и река Нерис обладают огромным рекреационным потенциалом, поэтому мы будем развивать квартал с учетом этой уникальной природной среды, в которую гармонично встроим планируемую городскую структуру. Именно эксклюзивность местоположения продиктовала концепцию этого квартала – здесь мы будем стремиться создать в мегаполисе своего рода оазис, который бы дышал духом курорта", – говорит Сигита Сурвилайте-Мекионене, генеральный директор Darnu Group.
Квартал будет застроен двумя отдельными, но смежными территориями. Одна его часть будет возвышаться на берегу реки Нерис, а другая будет ближе к лесу, рядом с выставочным центром "Литэкспо".
На территории у реки обещают построить 2 комплекса, которые будут состоять из 10 домов на 306 квартир. Проектные предложения предусматривают 3-4 этажные дома с просторными террасами и подземными паркингами. Помимо жилых домов тут хотят установить спортивную площадку, детскую площадку, открытую для города, зоны спокойного отдыха и экологические зоны.
На территории рядом с рекой также планируется сформировать центральную площадь всего квартала, через которую велодорожка будет соединена со всей городской системой путей для этого транспорта.
В ходе развития квартала также запланированы работы по благоустройству инфраструктуры – здесь планируется реконструировать улицу К. Елскиса, которая обогатится зеленью, пешеходными и велосипедными дорожками.
Первая часть квартала, расположенная рядом с Нерис, была спроектирована 313 Architects.
Весной планируется обнародовать проектные предложения по второй площадке, которая находится в непосредственной близости от леса и выставочного центра "Литэкспо".
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