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Перевалка грузов в Клайпедском морском порту в прошлом году сократилась на 4,7% до 45,5 млн. тонн.
Погрузки в Клайпедском порту в прошлом году сократились на 4,7%
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Погрузки сокращались, но не так сильно, как могли бы", — заявил на пресс-конференции в среду президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.

"По показателям мы вернулись к 2018 году", — добавил глава Клайпедского контейнерного терминала.

По словам Шилейки, относительно хорошие результаты были обусловлены диверсификацией грузов.

Грузооборот в порту в прошлом году снизился впервые с 2013 года.

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