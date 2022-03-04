Погрузки в Клайпедском порту в этом году могут сократиться более чем в два раза

"Ситуация с грузооборотом была плохой и без войны (в Украине — BNS), которая продолжается неделю. Снижение грузопотока может составить 30 млн. тонн с учетом санкций против Беларуси. Сейчас количество санкций увеличивается, и этот объем грузов может упасть до 19 млн тонн", — заявил журналистам в пятницу после заседания совета порта Альгис Латакас, генеральный директор дирекции порта.
"Цифры могут измениться в зависимости от того, как санкции повлияют на литовских производителей", - добавил он.
По словам Латакаса, в силу всех геополитических обстоятельств порт может потерять около 16-19 млн тонн транзитных грузов.
"Пока идет война, вариантов грузоперевозок в Беларусь, Украину или Казахстан нет. Путь для транзитных грузов закрыт", — сказал он.
По словам главы порта, финансовые потери будут оцениваться в сотни миллионов евро: "С учетом общего финансового дохода, рабочих мест, социального окружения. Но кроме финансов сегодня есть дела поважнее".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Американский чиновник: Россия больше не притворяется – она может добиваться не только контроля над Украиной
Виды уничтожаемых и разрушаемых украинских городов...
Для жителей Литвы - сайт LT72 с полной информацией о подготовке к чрезвычайным ситуациям На трех языках - литовском, английском и русском
Сайт www.LT72.lt создан с целью подготовки жителей Литвы к...
Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось
В четверг поздно вечером правительство США ввело...
Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен
Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...