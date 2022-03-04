Погрузки в Клайпедском порту в этом году могут сократиться более чем в два раза

"Ситуация с грузооборотом была плохой и без войны (в Украине — BNS), которая продолжается неделю. Снижение грузопотока может составить 30 млн. тонн с учетом санкций против Беларуси. Сейчас количество санкций увеличивается, и этот объем грузов может упасть до 19 млн тонн", — заявил журналистам в пятницу после заседания совета порта Альгис Латакас, генеральный директор дирекции порта.

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"Цифры могут измениться в зависимости от того, как санкции повлияют на литовских производителей", - добавил он.

По словам Латакаса, в силу всех геополитических обстоятельств порт может потерять около 16-19 млн тонн транзитных грузов.

"Пока идет война, вариантов грузоперевозок в Беларусь, Украину или Казахстан нет. Путь для транзитных грузов закрыт", — сказал он.

По словам главы порта, финансовые потери будут оцениваться в сотни миллионов евро: "С учетом общего финансового дохода, рабочих мест, социального окружения. Но кроме финансов сегодня есть дела поважнее".