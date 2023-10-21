Поезд Вильнюс-Рига должен начать курсировать с начала следующего года

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис встречался с министром Латвии Каспаром Бришкенсом и эстонским министром Кристеном Михалом.

В пресс-релизе министерства сказано, что Скуодис с коллегами обсудил инициативу Литвы открыть маршрут Вильнюс-Рига-Таллин еще до запуска Rail Balticą.

Надеются, что поезд в Ригу начнет курсировать в начале 2024 года.

"Литва заинтересована в том, чтобы поезд из Вильнюса в Ригу курсировал через Шяуляй, параллельно говорят о возобновлении сообщения по железной дороге с Даугавпилсом. Я верю, что мы с коллегами найдем наилучшее решение", – сказал Скуодис.

Литва надеется, что необходимые соглашения между компаниями будут заключены в ближайшее время.

Напомним, что в конце прошлого года из Вильнюса через Каунас запустили поезд в Варшаву и Краков, который пользуется большой популярностью.