Подсчитали, стоит ли литовцам закупаться в Польше: можете удивиться

Килограмм куриной грудки – 5,18 евро, свиная лопатка – 2,80 евро, свиной корейки – 3,88 евро. Это стоимость килограмма наиболее часто покупаемых мясных продуктов в Польше, уже переведенная в евро.

LNK сравнил цены на те же продукты в Литве. Например, в среднем полкилограмма куриной грудки стоит около трех евро, килограмм лопатки – около пяти евро, корейки – около 6 евро.

Жители Польши говорят, что, несмотря на отмену НДС, цены подскочили.

"Цена на молоко выросла больше, чем на мясо", — сказала одна женщина.

Другая сказала, что все подорожало, по крайней мере, Богу любит.

"Я не знаю, как все будет. Еда подорожала. И лекарства для меня", — рассказала женщина.

Предприниматели говорят, что после отмены 5-процентного НДС на продукты питания цены несколько недель снижались.

"Сложно сказать, был ли это НДС политической игрой. Но сначала цены немного упали. Это видели и литовцы, поэтому их поток был очень большой", — рассказала LNK представитель магазина Dzūkas Даля Лукошевичюте.

С началом войны России в Украине цены начали расти.

"Цены внезапно начали расти, и в то время разницы в ценах просто не было видно, потому что эта разница была съедена ростом цен", — сказал Валдас Кракаускас, управляющий магазином Valdi.

Предприниматели говорят, что из-за отсутствия НДС цены сейчас выше, чем раньше. За несколько месяцев некоторые продукты подорожали вдвое.

"Основные из них — хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, молочные продукты, может быть, кроме напитков", — сказал руководитель магазина Valdi.

Хотя потоки литовцев уже не те, что были, когда в магазинах был даже дефицит товаров, люди едут в Польшу.

"Едет много людей, особенно с границы", — сказал представитель магазина Dzūkas.

Но теперь люди чаще приезжают не только за покупками.

"Если бы много покупали, то было бы выгодно, если дома есть подвал. Мы живем в квартире, много не покупаем, специально не едем, разве что кофе выпить", — сказала одна литовка.

Но багажники полные. Одна женщина, глядя на багажник автомобиля, набитого товаром, посчитала, что в Литве за такое, вероятно, заплатила бы 200 евро.

В Польше НДС на топливо в феврале был снижен на 15 процентов, но литовцы канистры с топливом домой не везут.

"Ехать, если только из-за бензина, точно не стоит", — сказал один литовец на заправке.

Предприниматели подсчитали, что в свое время топливо подорожало до исторических максимумов.

"Сильный был удар в марте. Тогда у нас подорожало и топливо - около двух злотых за литр. Я думаю, это из-за войны в Украине", - сказал LNK глава АЗС Витаутас Жимницкас.

Однако тенденция такова, что цены на топливо снова начали падать. В Польше литр дизельного топлива теперь стоит 1,61 евро, а бензина — 1,52 евро.

"У нас в Польше топливо сейчас дешевеет. Секрет, я думаю, в падении валюты", — сказал В. Жимницкас, руководитель АЗС.

Ожидается, что льготы на НДС в Польше будут отменены в июле. Однако есть вероятность, что нулевой НДС на некоторые продукты питания может быть продлен до конца года.