Подписан договор на реконструкцию Каунасского аэропорта

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
Компания "Литовские аэропорты" подписала договор с компанией Infes, которая выиграла конкурс и выполнит работы по расширению пассажирского терминала Каунасского аэропорта, пишет портал Kas vyksta Kaune.

Стоимость контракта составляет 17,7 млн евро (без учета НДС), а весь проект расширения будет реализован за счет средств "Литовских аэропортов".

Ожидается, что подрядчик приступит к работе в первом квартале 2024 года и завершит ее в середине 2025 года. Расширение терминала позволит удвоить пропускную способность аэропорта Каунаса до 2 миллионов пассажиров в год.

В Каунасском аэропорту будут расширены зоны прилета и вылета. В связи с этим реконструкция потребует расширения боковых частей нынешнего терминала, то есть восточного и западного фасадов здания.

Расширение пассажирского терминала Каунасского аэропорта планируется завершить в середине 2025 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии