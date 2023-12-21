Подписан договор на реконструкцию Каунасского аэропорта

Стоимость контракта составляет 17,7 млн евро (без учета НДС), а весь проект расширения будет реализован за счет средств "Литовских аэропортов".

Ожидается, что подрядчик приступит к работе в первом квартале 2024 года и завершит ее в середине 2025 года. Расширение терминала позволит удвоить пропускную способность аэропорта Каунаса до 2 миллионов пассажиров в год.

В Каунасском аэропорту будут расширены зоны прилета и вылета. В связи с этим реконструкция потребует расширения боковых частей нынешнего терминала, то есть восточного и западного фасадов здания.