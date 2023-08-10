Подорожала аренда квартир и плата за общежития: какие цены ждут в этом сезоне

Несмотря на то, что цены на аренду растут, глава Aruodas.lt Виктория Стяпонавичюте заметила, что цены все же ниже, чем в конце прошлого лета.

Цены на общежития подняли Вильнюсский университет и университет им. Витаутаса Великого. Жилье в общежитии будет на 11 евро дороже. Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса увеличил цены еще в прошлом году.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что предложений в этом сезоне больше, чем год назад, поэтому цены до уровня прошлого года не должны подняться.

По словам Стяпонавичюте, с января по июль 2023 г. средняя цена аренды за 1 кв. м в Вильнюсе выросла на 10%, – с 13,17 до 14,52 евро, а с июня до июля – на 3% – с 14,15 до 14,52 евро.

Однако цены на аренду все еще на 8% ниже, чем год назад.

"В прошлом году цены на аренду сильно выросли и были самыми высокими в мае-августе. Осенью они снизились", – сказала Стяпонавичюте.