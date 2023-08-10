Подорожала аренда квартир и плата за общежития: какие цены ждут в этом сезоне

Несмотря на то, что цены на аренду растут, глава Aruodas.lt Виктория Стяпонавичюте заметила, что цены все же ниже, чем в конце прошлого лета.
Цены на общежития подняли Вильнюсский университет и университет им. Витаутаса Великого. Жилье в общежитии будет на 11 евро дороже. Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса увеличил цены еще в прошлом году.
Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что предложений в этом сезоне больше, чем год назад, поэтому цены до уровня прошлого года не должны подняться.
По словам Стяпонавичюте, с января по июль 2023 г. средняя цена аренды за 1 кв. м в Вильнюсе выросла на 10%, – с 13,17 до 14,52 евро, а с июня до июля – на 3% – с 14,15 до 14,52 евро.
Однако цены на аренду все еще на 8% ниже, чем год назад.
"В прошлом году цены на аренду сильно выросли и были самыми высокими в мае-августе. Осенью они снизились", – сказала Стяпонавичюте.
По ее словам, аренда однокомнатной квартиры в начале августа этого года в Вильнюсе стоила около 470 евро, а в августе 2022 г. - 540 евро. Средняя цена на двухкомнатную квартиру в августе 2022 г. была 800 евро, а в августе 2023 г. – 730 евро. Однако Стяпонавичюте заметила, что реальные цены зависят от конкретного места, уровня оборудования жилья, года строительства и др. особенностей.
Центр общежитий ВУ отметил, что в этом году стоимость комнаты в общежитиях университета в зависимости от места и типа комнаты составляет от 55 до 240 евро в месяц (в прошлом году - 44-174 евро).
Самый дешевый вариант - место в трехместной комнате с двумя соседями, а дорогой – трехместная комната на одного.
По словам представителя ВУ Грете Герулайтите, цены выросли из-за экономических перемен и роста расходов. Однако она заметила, что общежития все же остаются самым дешевым вариантом, их постоянно обновляют.
Университет им. Витаутаса Великого также поднял плату за общежития. Представитель университета Мантас Симанавичюс сказал, что в прошлом году подорожали самые дорогие комнаты, а в этом дорожают самые дешевые. Цена поднимется на 15 евро, с 60 до 75 евро в месяц.
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса повысил цены еще в прошлом году. Комнаты в общежитиях этого университета стоят 80-240 евро (в зависимости от типа).
По словам Статулявичюса, цены на аренду в 2023 г. ниже, чем в 2022 г. из-за трансформации рынка аренды и снижения потока украинцев.
По словам президента ассоциации, на рынке появляется альтернатива частной аренде - арендуемое жилье строят и строительные компании. Благодаря этому рынок аренды становится более западным.
Статулявичюс предположил, что из-за приближения начала учебного года цены на аренду могут вырасти.