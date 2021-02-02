Подготовлена трасса Harmony Link в Литве

"Часть трассы подземного кабеля будет проходить рядом (...) с дорогами или с линиями электропередачи (ЛЭП). В данный момент начинается стадия конкретизации решений, в ходе которой будет установлено, как детально будет выглядеть соединение", – сообщила в пресс-релизе директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герда Красауске.
Подземная часть кабеля будет проложена от Балтийского моря, у Бутинге, до подстанции в Дарбенай. Территория в 26,5 гектаров для подстанции приобретена без изъятия земель под общественные нужды, общая стоимость участков, приобретенных под нее, достигает 371 тыс. евро.
В данный момент Litgrid и польская PSE готовят исследования морского дна для Harmony Link, документы для конкурсов на закупку кабеля и строительства преобразовательных станций.
Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км - подводная часть. Кабель соединит Дарбенай в Кретингском районе Литвы с подстанцией в Жарновицe в польском Поморском воеводстве.
Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планируют проложить к 2025 году.
Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.
Прокладка кабеля постоянного напряжения по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Кроме перемычки планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии.
Литве проект обойдется в 474 млн евро. 493 млн евро под литовско-польскую перемычку стран выделяет Евросоюз.
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