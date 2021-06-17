Их средний возраст составлял 11,3 года, а часть дизельных автомобилей в этом году составляла 71,2% (в прошлом году – 65,5%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
Только в мае в стране впервые зарегистрировано 11,4 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 10,7% больше, чем в мае 2020 года (10,3 тыс.), однако на 33,1% меньше, чем в мае 2019 года (17 тыс.).
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