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За пять месяцев этого года в Литве впервые зарегистрировано 54,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 3,1% меньше, чем за такой же период прошлого года (почти 56,5 тыс.).
Kauno automobilių turgus
Kauno automobilių turgus
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Их средний возраст составлял 11,3 года, а часть дизельных автомобилей в этом году составляла 71,2% (в прошлом году – 65,5%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в мае в стране впервые зарегистрировано 11,4 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 10,7% больше, чем в мае 2020 года (10,3 тыс.), однако на 33,1% меньше, чем в мае 2019 года (17 тыс.).

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