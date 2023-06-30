Под Вильнюсом открылась самая большая в странах Балтии АЗС Circle K

По утверждению вице-президента компании для стран Балтии Скирмантаса Мачюкаса, причина расширения и обновления сети АЗС проста – стремление удовлетворить растущие ожидания и потребности клиентов и обеспечить им комфорт на одной из наиболее посещаемых АЗС в Литве.
"Из-за своей огромной популярности Григишкская АЗС стала слишком мала для текущего потока клиентов, поэтому мы рады сообщить, что после реконструкции она стала крупнейшей АЗС в странах Балтии по своей общей площади," – сказал он.
По сообщению компании, после реконструкции общая площадь АЗС увеличилась на 25 проц. и составила 400 кв. м, а площадь магазина 250 кв. м. Внутри оборудовано 28 посадочных мест, чтобы клиенты АЗС могли отдохнуть от вождения и перекусить.
Обновленная АЗС оснащена 8 заправочными колонками и 1 колонкой для сжиженного газа для легковых автомобилей и 2 топливными насосами для грузовиков, а также 1 насосом Adblue. Ожидается, что это будет способствовать обслуживанию большего числа клиентов и сокращению время ожидания на заправке. Григишкская АЗС оснащена тремя кассами самообслуживания Mashgin. Одна из них автоматически сканирует товары при их размещении на прилавке. Внедренное новшество позволяет сократить время расчета до 20 с.