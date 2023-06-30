Под Вильнюсом открылась самая большая в странах Балтии АЗС Circle K

По утверждению вице-президента компании для стран Балтии Скирмантаса Мачюкаса, причина расширения и обновления сети АЗС проста – стремление удовлетворить растущие ожидания и потребности клиентов и обеспечить им комфорт на одной из наиболее посещаемых АЗС в Литве.

"Из-за своей огромной популярности Григишкская АЗС стала слишком мала для текущего потока клиентов, поэтому мы рады сообщить, что после реконструкции она стала крупнейшей АЗС в странах Балтии по своей общей площади," – сказал он.

По сообщению компании, после реконструкции общая площадь АЗС увеличилась на 25 проц. и составила 400 кв. м, а площадь магазина 250 кв. м. Внутри оборудовано 28 посадочных мест, чтобы клиенты АЗС могли отдохнуть от вождения и перекусить.