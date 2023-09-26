Почти за 15 млн евро в Вильнюсе продана территория бывшей воинской части в Кальненай

 
ELTA
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ФОТО: Bendrovės archyvas

Территория бывшей воинской части ПВО советской армии в столичном микрорайоне Кальненай была продана почти за 15 млн евро.
Как сообщает Имущественный банк (Turto Bankas), стартовая цена участка площадью почти 20 гектаров с постройками составила 14,99 млн евро. Часть образованной территории воинской части – 4 га земли – передана Вильнюсскому самоуправлению, которое разобьет здесь парк для Кальненайской общины.

"Видение города, общины и Имущественного банка относительно этого участка земли с постройками совпало – хочется, чтобы сюда пришел один девелопер или консорциум, который застроит территорию целостно.

Самоуправление, со своей стороны, намерено сбоку от участка создать зеленые насаждения, которыми могли бы пользоваться как новоселы, так и уже сформировавшаяся Кальненайская община", – сообщила в пресс-релизе директор Департамента продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.

Сообщается, что часть денежных средств, вырученных от продажи объекта, будет направлена ​​на осуществляемые Имущественным банком проекты по модернизации государственных зданий, остальные средства будут перечислены в госбюджет.

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