Почти за 15 млн евро в Вильнюсе продана территория бывшей воинской части в Кальненай

"Видение города, общины и Имущественного банка относительно этого участка земли с постройками совпало – хочется, чтобы сюда пришел один девелопер или консорциум, который застроит территорию целостно.

Самоуправление, со своей стороны, намерено сбоку от участка создать зеленые насаждения, которыми могли бы пользоваться как новоселы, так и уже сформировавшаяся Кальненайская община", – сообщила в пресс-релизе директор Департамента продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.