Почти за 15 млн евро в Вильнюсе продана территория бывшей воинской части в Кальненай

"Видение города, общины и Имущественного банка относительно этого участка земли с постройками совпало – хочется, чтобы сюда пришел один девелопер или консорциум, который застроит территорию целостно.
Самоуправление, со своей стороны, намерено сбоку от участка создать зеленые насаждения, которыми могли бы пользоваться как новоселы, так и уже сформировавшаяся Кальненайская община", – сообщила в пресс-релизе директор Департамента продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.
Сообщается, что часть денежных средств, вырученных от продажи объекта, будет направлена на осуществляемые Имущественным банком проекты по модернизации государственных зданий, остальные средства будут перечислены в госбюджет.