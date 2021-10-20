Ищем ответы с экономистом агентства Brandonomika Александром Изгородиным.

– В Вильнюсе стартовал отопительный сезон, в связи с чем возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, когда были еще холодные сентябрьские дни, мы очень ждали, чтобы батареи в нашей квартире стали теплее. Однако сейчас за окном солнышко и многие задаются вопросом об отсрочке отопительного сезона, тем более в самом Вильнюсе эксперты прогнозируют рост чуть ли не 60-70%, а по всей Литве на 30%. Однако этот рост цен распространяется не только на отопление, но и на газ, электричество. Что повлияло сейчас на повышение цен по всем фронтам?

– Это прекрасный вопрос. С одной стороны, причина в том, что в этом году Европа не совсем подготовилась к зиме. С другой стороны, это в большей мере связано с геополитическим вопросом. Европа не подготовилась к зиме, поскольку Газпром в сентябре довольно сильно снизил экспорт газа в Европу. Результатом данного действия стало то, что европейские газовый хранилища заполнены на самом низком уровне за последние 10 лет. Это, конечно же, имеет некую спекулятивную особенность, поэтому цены на газ довольно сильно выросли и ещё, скорее всего, в некоторое время будут на таком же высоком уровне.

– Можно сказать, что рост цен на все коммунальные ресурсы, которые мы отметили, это звенья одной цепи?

– Да, так и есть, поскольку всё начинается с финансовых рынков. Цены на газ во всей Европе побили рекорды. Конечно же, всё, что мы видим сейчас на финансовых рынках, является результатом данного стресса в реальных ценах.

– Создаётся ощущение того, что это произошло максимально неожиданно в сентябре. Действительно ли это не прогнозировалось ранее? А, если такие прогнозы были, то почему правительства Европы оказались к этому не готовы?

– Просто до сентября уровень экспорта Газпрома в Европу был более-менее стабильный и всё шло по сценарию. Мне кажется, что проблема ещё связана и с сертификацией Nord Stream 2, поскольку в начале сентября они подали заявку в Германию. Эта сертификация займёт около 4 месяцев. Я думаю, что это политический момент Газпрома для ускорения сертификации Nord Stream 2 для того, чтобы бизнес пошёл. К такому мало кто был готов. Однако с другой стороны, я бы не видел в этом контексте супер большой драмы, поскольку уже сейчас многие страны Европы начинают предпринимать меры по компенсации роста энергоресурсов жителями. Сейчас все страны Еврозоны одалживают деньги на рынках за очень маленькие проценты. В теории и Литве также не составит проблемы выйти на рынки и принять какие-то механизмы, которые бы помогли людям справиться с ростом цен на энергоресурсы.

– Сейчас у нас и с Китаем очень натянутые отношения. Например, не осуществляются грузопоставки. Кроме того, многие бизнесы, которые имели тесное сотрудничество с Китаем и брали там кредиты, почувствовали изменения и проблему.

– Думаю, что фактор Китая не сказывается на росте данных цен. Он сказывается в другом контексте. Сейчас промышленность Китая остановилась из-за нехватки энергоресурсов и наличия ковида во многих провинциях, на который всегда очень плохо реагирует власть. Во-первых, сейчас промышленность Китая функционирует очень плохо. Во-вторых, из-за всех этих проблем цена логистики контейнера из Китая в Европу бьёт рекорды.

Китай влияет на инфляцию в Литве и всей Европе не в плане геополитических отношений, а в плане ковида, нехватки энергетических ресурсов, остановившейся промышленности. Именно из-за этого и растут цены на импортные товары из Китая по всей Европе. В Литве они, конечно же, тоже вырастут.

– В контексте роста цен сегодня есть ещё один сектор, который волнует население, особенно малообеспеченное. Рост цен на продукты. Например, недавно в очередной раз подорожала корзина самых дешёвых продуктов почти на 3%. С чем здесь связан рост цен? С сезонностью? Или же здесь такие же проблемы?

– Нет, это не сезонность. Я думаю, что здесь имеют место два аспекта. Во-первых, это внутренний аспект Литвы. Это то, что зарплаты растут во всех секторах. В среднем в этом году зарплаты вырастут на 10% из-за того, что у нас на рынке труда структурные проблемы. Когда мы видим такой рост, то, конечно же, бизнес автоматически поднимет цены на продукты питания и свои услуги, поскольку он не может компенсировать рост зарплат за счёт своих финансов. Это сейчас нереально.

Рост финансов сказывается не только на людях в плане их доходов, но и в плане их расходов, инфляции. Вторым аспектом являются внешние моменты. Например, цена на нефть достигла наивысочайшей точки с 2012 года, а именно 80 долларов. Учитывая, что сейчас в мире ещё и проблемы с коронавирусом, то это достаточно много. Именно из-за этого растут цены на транспортные услуги, а как следствие и на продукты питания.

– Последнее время наши транспортные компании сталкиваются с проблемами нехватки водителей, задержкой поставок. Некоторые даже с последними нововведениями вынуждены регистрировать свой бизнес в соседних странах, например, в Латвии. Проблемы с грузоперевозками в Литве, также влияют на цены?

– Я думаю, что нет, поскольку Литовский транспорт работает в большей мере на экспортных рынках. Какая-то доля компаний, особенно маленьких, работают на рынке Литвы. Однако, если смотреть на весь наш сектор логистики, то он в нашей стране работает мало. Что касается нехватки водителей, то это факт. Если посмотреть на данные департамента статистики в этом году, то именно транспорт был лидером по количеству свободных рабочих мест, в сравнении с другими секторами экономики Литвы. Нехватка рабочих мест стимулирует поднимать зарплаты, а вместе с тем и цены на свои услуги. Думаю, что это проблема не только Литвы, а и всей Европы. Например, в Великобритании катастрофическая нехватка водителей из-за роста экономики. Их просто физически не хватает.

– По последним данным инфляции в Литве одни из самых высоких в странах Евросоюза. Какой сектор больше всего влияет на общие инфляции? Что дорожает прежде всего?

– Я думаю, что дорожает всё вместе, поскольку и зарплаты растут во всех секторах. Если смотреть на всю ситуацию реалистично, то я не вижу ни одного сегмента, в котором бы сегодня цены могли не падать и не расти. Весь бизнес в Литве сталкивается с теми же самыми проблемами. Именно поэтому растут цены и на услуги, и на какие-то конкретные товары, и на продукты питания.

– Есть ли какой-то сектор, какие-то товары, которые сейчас дешевеют?

– Нет, такого сегмента я у нас не вижу.

– Не так давно Центробанк выпустил свой очередной прогноз, в котором было сказано, что уровень ВВП будет расти медленнее, чем они планировали. Несёт ли это какие-то последствия для конкретного обывателя, покупателя, потребителя услуг или же ресурсов?

– Что касается прогнозов Центробанка, то стоит понимать, что экономика Литвы будет замедляться, но не из-за коронавируса или каких-то иных проблем. Причиной станет математика и статистика. "Проблема" Литвы в том, что уровень динамики ВВП был одним из самых лучших в Европе. Именно поэтому, когда ты показываешь в прошлом году хорошие результаты, то в этом году достигнуть такой же отметки становится трудно. Мы сравниваем показатели этого года с теми, что были в прошлом, когда всё было довольно-таки хорошо. Это простая математика и статистика, которая не показывает то, что с экономикой Литвы творится что-то неладное. Как раз на данный момент, если мы посмотрим на показатели главных секторов, то промышленность и внутреннее потребление растёт, а настроение людей стабильное. Жители Литвы всё больше хотят покупать какие-то более дорогие продукты, товары. Сейчас какого-то стресса в прогнозах я не вижу.

– В прошлом году ведь было всё хорошо, при сравнении с низкой базой позапрошлого года?

– Я уже вижу некоторые риски, которые могут материализоваться. Это промышленность и секторы промышленности Литвы, которые работают с автомобилями в Германии. Там сейчас происходит падение уровня производства автомобилей, что может сказать на Литве, поскольку у нас делают детали, компоненты для автомобилей в Европе. Это довольно нишевый сектор. Если смотреть в общем и целом, то глобального стресса я сейчас не наблюдаю.

– На фоне ожидаемого повышения цен на электроэнергию и на газ, правительство предлагает отсрочить выбор потребителями поставщика электроэнергии. Это сейчас проходит такая форма либерализации электроэнергетического сектора. Насколько это действенная мера?

– Я думаю, что не очень. Мне кажется, что государство могло бы помочь, если бы компенсировало какую-то долю роста энергоресурсов тем жителям, которые выберут как государственные, так и частные электрокомпании. Это было бы честно и довольно-таки быстро. Можно было бы влить все деньги в сектор энергетики и все компании, потребители быстро бы почувствовали это. Идея отсрочки на полгода каких-то мер, конечно, хороша, однако это не то, что поможет людям в данный момент в этом месяце.

– Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что "данная отсрочка не должна стать опасным прецедентом, регулирования рынка". Что она имела в виду?

– Безусловно, поскольку сейчас рынок идёт к либерализации. Я думаю, что весь рынок должен почувствовать какую-то определённую помощь государства. Мы не должны говорить только о компаниях из частного или же государственного сектора. Если государство хочет помочь жителям и тем же компаниям, которые тоже сталкиваются с проблемами, то оно должно посмотреть на вопрос комплексно и оказать помощь всем.

– Вильнюсское самоуправление отдельно готовит меры для того, чтобы смягчить резкое повышение цен на отопление. Ими предлагается вместо прогнозируемых 60-70% зафиксировать рост на 30-35% на этот сезон, а потом в течение года распределить данное повышение. Могут ли быть, в связи с этим, какие-то негативные последствия?

– В первую очередь, негативные последствия будут связаны со стрессом и настроением людей. Вот этот показатель очень важен, поскольку в Литве уровень потребления тесно зависит от настроения людей. Сегодня мы видим в прессе много стресса по поводу роста цен, что может спровоцировать людей на уменьшение потребления каких-либо других товаров.

С точки зрения финансового аспекта, я всё же не вижу большой драмы, поскольку в Литве цены на энергоресурсы будут расти не так быстро, как зарплаты. Да, конечно, люди в общем и целом почувствуют рост цен на потребляемые энергоресурсы, но мы, наверное, немного забываем о быстром росте заработной платы. В целом инфляция в Литве, скорее всего, будет ниже, чем рост зарплат. Конечно, пострадают все. Однако при этом потребительская способность граждан более-менее должна остаться на прежнем уровне.

– Многие эксперты связывают подорожания с рекордными ценами на газ и нефть. Однако мы помним, что в первый карантин эти цены резко обвалились. Сейчас идёт уже 4 волна коронавируса. Может ли опять такое случиться, если объявится локдаун? Может ли это стать неким спасением и способом урегулирования цен?

– Это может случиться, но на данный момент такого варианта я не вижу. Если мы посмотрим на сегодняшнюю динамику ковида в Европе, то там можно будет наблюдать абсолютно разные показатели. За исключением Болгарии, Литвы и Румынии, я не вижу больше стран, где Ковид имел бы какое-то реальное влияние на экономику и систему здравоохранения, поскольку во всей Европе чуть больше 70% населения 18+ уже вакцинированы. Именно поэтому коронавирус этой осенью не имеет таких больших побочных эффектов, как в прошлом. Теоретически, да, Вы правы. В случае локдауна, если всё закроется, на рынках будет стресс и падение. Однако сейчас я такого реального шанса просто не вижу.