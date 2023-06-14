Автомобили стали намного безопаснее для всех. Благодаря современным краш-тестам и исследованиям мы привыкли думать, что наши машины надежно защищают нас во время семейных путешествий и ежедневных поездок на работу.

На протяжении десятилетий ученые и инженеры использовали манекены для краш-тестов, чтобы получить представление о том, как столкновения воздействуют на водителя и пассажиров автомобиля.

Манекены пристегивают ремнями безопасности в движущихся на скорости автомашинах для измерения воздействия в реальных аварийных ситуациях и выявления возможных травм.

Покупателям эти тесты дают информацию о том, насколько безопасен автомобиль для водителя и пассажиров. Рейтинги безопасности новых машин публикуются Европейской программой оценки новых автомобилей (EuroNCAP).

Но применимы ли эти оценки ко всем водителям и пассажирам автомобиля в равной степени?

Похоже, что нет.

Наиболее часто используемый манекен для краш-тестов имеет те же размеры и массу, что и среднестатистический взрослый мужчина 1970-х годов. Так почему же это имеет значение? Возможно, строение мужского и женского тела достаточно схоже, чтобы не влиять на результаты испытаний на безопасность?

Но у женщин другие физические характеристики, например, такие как плотность костей и мышечная масса. Поскольку автомобили проектируются и испытываются на манекенах, представляющих среднестатистического мужчину, результаты этих тестов не позволяют точно предсказать риски для женщин-водителей и пассажиров в случае аварии.

Исследования показывают, что вероятность получения тяжелых травм и даже гибели в лобовой аварии у женщин на 73% выше, чем у мужчин, а вероятность получения хлыстовых травм втрое больше.

Положение сиденья может увеличить риск: поскольку женщины, как правило, ниже ростом, они обычно сидят ближе к рулю и это делает их более уязвимыми для травм нижней части тела.

Несмотря на то, что в среднем женщины чаще, чем мужчины, пристегиваются ремнями безопасности, имеют более низкий средний индекс массы тела и водят более новые автомобили, они подвергаются более высокому риску, чем мужчины, при столкновении транспортных средств.

Рейтинги безопасности EuroNCAP определяются на основе испытаний, которые разработаны, чтобы представить важные реальные сценарии столкновений, которые могут привести к травмам или гибели пассажиров автомобиля или других участников дорожного движения.