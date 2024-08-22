По случаю Дня железнодорожника можно будет посетить особенные объекты и прогуляться по железнодорожным путям

Больше недели – до 10 сентября – можно будет посещать объекты, обычно недоступные для публики, совершить эксклюзивный маршрут по железнодорожным путям Вильнюса или Каунаса, по которым больше не ходят пассажирские поезда, познакомиться с профессией железнодорожника, историей железных дорог, наиболее интересными фактами и нынешней деятельностью.

„В группе LTG работает почти 6000 сотрудников, и для каждого из них важен последний день августа – День железнодорожника. Я рад, что мы можем отметить его вместе с общественностью, приглашая на различные объекты компании по всей Литве. Я считаю, что таким образом мы не только удовлетворим любопытство людей, но и покажем прогресс, достигнутый компаниями LTG Group. Для нас важно быть открытой, прозрачной и дружелюбной компанией“, — сказал Александрас Зубряковас, директор по корпоративным связям LTG Group.