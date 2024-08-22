По случаю Дня железнодорожника можно будет посетить особенные объекты и прогуляться по железнодорожным путям

Группа LTG возобновляет инициативу отмечать День железнодорожника вместе с общественностью и приглашает познакомиться с железными дорогами поближе.
28 августа цикл мероприятий начнется с экскурсии в Центр железнодорожного строительства в Шиленай Шяуляйского района.
Больше недели – до 10 сентября – можно будет посещать объекты, обычно недоступные для публики, совершить эксклюзивный маршрут по железнодорожным путям Вильнюса или Каунаса, по которым больше не ходят пассажирские поезда, познакомиться с профессией железнодорожника, историей железных дорог, наиболее интересными фактами и нынешней деятельностью.
„В группе LTG работает почти 6000 сотрудников, и для каждого из них важен последний день августа – День железнодорожника. Я рад, что мы можем отметить его вместе с общественностью, приглашая на различные объекты компании по всей Литве. Я считаю, что таким образом мы не только удовлетворим любопытство людей, но и покажем прогресс, достигнутый компаниями LTG Group. Для нас важно быть открытой, прозрачной и дружелюбной компанией“, — сказал Александрас Зубряковас, директор по корпоративным связям LTG Group.
В этом году предлагается 10 экскурсий: от путешествия во времени в Вильнюсском или Шяуляйском железнодорожных музеях до увлекательной прогулки по самому высокому в Литве мосту Лидувенай.
Специально по этому случаю организуются две специальные экскурсии на поезде. В Вильнюсе тур пройдет через Панеряй и Вилкпеде, известные своей впечатляющей историей, с посещением Бетонной фабрики, станции Панеряй и депо. В Каунасе, передвигаясь по путям есть не менее увлекательные занятия: возможность познакомиться с фабрикой Drobė, ее трансформацией, а также посещение аэродрома им.С. Дарюса и С. Гиренаса - вы когда-нибудь выходили с поезда возле взлетно-посадочной полосы?
Распахнет свои двери и обновленное административное здание LTG – здесь вид из окна, пожалуй, самый романтичный во всем Вильнюсе! Интересующихся техническими решениями приглашаем в Центр железнодорожного строительства в Лентварисе Вильнюсского района и Шиленай Шяуляйского района, а также в локомотивное ремонтное депо в Вильнюсе и локомотивное депо в Радвилишкис.
Большинство экскурсий бесплатные, но необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Дополнительную информацию об экскурсиях, которые пройдут с 28 августа по 10 сентября, а также форму регистрации на них можно найти на сайте www.ltg.lt/renginiai.