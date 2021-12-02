По росту цен на аренду недвижимости Литву опережает только Эстония

Между тем в Латвии за последние десять лет фиксировался 36%-ый рост цен на аренду жилья, сообщает эстонская компания RIA.com Marketplaces.

Эстония лидирует и по росту цен на жилье - за десять лет они повысились в 2,3 раза. Латвия по этому показателю занимает в ЕС четвертое место (99,1%), Литва - шестое (88,7%), говорится в сообщении.

"Литва и Эстония выделяются темпами роста цен на аренду жилья. (...) В 2021 году цены на жилье выросли в среднем более чем на 16%, а с 2010 года - почти на 133%. Эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше, потому что постоянно дорожают стройматериалы", - сказал для пресс-релиза председатель правления RIA.com Marketplaces Артём Уманец.

По его словам, с 2010 года цены на аренду жилья выросли почти во всех странах Европы, снижение цен зафиксировано только в Греции и на Кипре (на 25,1% и на 3,3% соответственно).

По данным RIA.com Marketplaces, сейчас аренда двухкомнатной квартиры в Вильнюсе, Таллине или Риге стоит 450--600 евро в месяц, а спрос на такие квартиры во время пандемии не слишком изменился ни в Эстонии, ни в других странах Балтии.