По району Ужупис уже курсирует автономный автобус

„Sci-fi в Ужуписе“, – шутят жители.
Другие говорят, что автобус похож на самоходное двойное кресло. На самом деле этот автобус очень маленький и больше напоминает космический корабль. Однако он возит не астронавтов, а пассажиров и делает это бесплатно.
Это инновационное транспортное средство используют для тестирования системы общественного транспорта в рамках проекта EMBRACER, который компания JUDU осуществляет совместно с Interreg Europe.
В автобусе может находиться от 6 до 12 пассажиров. Поскольку автобус маленький, в него нельзя брать самокаты и велосипеды, однако инвалиды могут им пользоваться.
„Автономный автобус будет курсировать по району Ужупис, от Переулка Балтасас до перекрестка ул. Паупё и Аукштайчу. Этот 4 километровый маршрут выбран по нескольким критериям: состояние инфраструктуры, число потенциальных пассажиров, инфраструктура улиц, интенсивность движения, доступ к зарядке и вовлечение общества. Маршрут запланирован так, чтобы жители могли доехать до ближайших остановок общественного транспорта и ехать дальше“, – сказала представитель JUDU Сольвейга Станкявичене.
После пробного периода муниципалитет оценит, может ли такой транспорт пополнить транспортный парк Вильнюса.