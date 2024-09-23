2024.09.23 13:20

По району Ужупис уже курсирует автономный автобус

 
ru.DELFI.lt
autonominis autobusiukas
autonominis autobusiukas
ФОТО: madeinvilnius.lt

По улицам района Ужупис в столице курсирует автономный автобус, который уже успел насмешить горожан своим видом. Этот автобус будет возить пассажиров по Ужупису два месяца.

„Sci-fi в Ужуписе“, – шутят жители.

Другие говорят, что автобус похож на самоходное двойное кресло. На самом деле этот автобус очень маленький и больше напоминает космический корабль. Однако он возит не астронавтов, а пассажиров и делает это бесплатно.

Это инновационное транспортное средство используют для тестирования системы общественного транспорта в рамках проекта EMBRACER, который компания JUDU осуществляет совместно с Interreg Europe.

В автобусе может находиться от 6 до 12 пассажиров. Поскольку автобус маленький, в него нельзя брать самокаты и велосипеды, однако инвалиды могут им пользоваться.

„Автономный автобус будет курсировать по району Ужупис, от Переулка Балтасас до перекрестка ул. Паупё и Аукштайчу. Этот 4 километровый маршрут выбран по нескольким критериям: состояние инфраструктуры, число потенциальных пассажиров, инфраструктура улиц, интенсивность движения, доступ к зарядке и вовлечение общества. Маршрут запланирован так, чтобы жители могли доехать до ближайших остановок общественного транспорта и ехать дальше“, – сказала представитель JUDU Сольвейга Станкявичене.

После пробного периода муниципалитет оценит, может ли такой транспорт пополнить транспортный парк Вильнюса.

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