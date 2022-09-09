По причине высоких цен на электроэнергию Grigeo Klaipeda остановила производство

"Производство в Grigeo Klaipeda остановлено на неделю, может, на две. В настоящее время оно не работает", - сказал 15min.lt президент Grigeo Group Гинтаутас Пангонис.

По его словам, производство остановлено примерно на две недели из-за высокой стоимости электроэнергии.