По причине высоких цен на электроэнергию Grigeo Klaipeda остановила производство

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В связи с повышением цен на энергоносители предприятие по производству картона Grigeo Klaipeda группы Grigeo с понедельника остановило производство, сообщает 15min.lt.
"Производство в Grigeo Klaipeda остановлено на неделю, может, на две. В настоящее время оно не работает", - сказал 15min.lt президент Grigeo Group Гинтаутас Пангонис.
По его словам, производство остановлено примерно на две недели из-за высокой стоимости электроэнергии.
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