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Судоходство в Клайпедском порту в пятницу по-прежнему ограничено из-за сильного ветра.
По причине сильного ветра судоходство в Клайпедском порту все еще ограничено
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"В связи с усилившимся ветром в Клайпедском порту в ночное время со среды на четверг начали ограничивать судоходство. Сильный ветер продолжался весь четверг. На данный момент судоходство по-прежнему ограничено", — сообщила BNS в пятницу утром представитель дирекции Клайпедского порта по связям с общественностью Игне Ротаутайте-Пукене.

На внешнем рейде в настоящее время три корабля ожидают входа в порт, и три корабля не могут выйти из порта из-за сильного ветра.

Фиксируется ветер скоростью 24 метра в секунду. Высота волн в море составляет 5-6 метров.

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